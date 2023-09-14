【香港夜繽紛】領展：兩商場免費請市民睇戲、推餐飲消費優惠　一文睇清香港夜繽紛活動重點

▲ 一文睇清香港夜繽紛活動重點

港府今日正式啟動「香港夜繽紛」活動，財政司司長陳茂波在西九文化區主持啟動禮，他表示，政府將牽頭舉辦連串活動，希望帶旺夜市，又公布一系列夜間活動詳情，包括在灣仔、西環及觀塘海濱設立的夜間市集、鼓勵全港各區河畔舉辦活動；港鐵 （00066） 推晚間「搭5送1」優惠；不少因疫情取消的實體活動也會復辦，如大坑舞火龍、美酒佳餚巡禮等活動。

陳茂波表示，自5月推出「開心香港」活動，市面經濟逐漸改善，希望透過增加夜間經濟，為市民提供更多夜間選擇，如食肆、博物館、冬季戶外活動等，他又希望香港作為「東方之珠」更為閃亮。

他說，「香港夜繽紛」分為四個重點，包括文化藝術體驗、海濱休閒體驗、節日精彩體驗，及多元娛樂體驗。

一、文化藝術體驗

M+博物館：舉行博物館夜間展廳活動及工作坊

藝術館、科學館、太空館延長開放時間：周五、六、日及公眾假期延長開放至晚上10時

大館：未來6個月舉行各項夜間表演及藝術展覽

二、海濱休閒體驗

3個海濱（灣仔、西環及觀塘）舉行一系列周末晚上活動，包括音樂表演、無人機表演、文創活動

鼓勵全港各區河畔和海濱地方，舉辦活動給區內居民參與。

三、節日精彩體驗

中秋節：復辦「大坑舞火龍」、深港兩地同步舉行無人機表演、中秋綵燈會、維園粵劇表演

十月：復辦「國慶煙花匯演」、「美酒佳餚巡禮」、主題樂園萬聖節活動（海洋公園和迪士尼樂園）

十二月：西九「香港繽紛冬日巡禮」、除夕戶外倒數

農曆新年：復辦各區年宵市場、賀年花車

四、多元娛樂體驗

逾80間商場：舉行夜間活動、延長營業時間、提供泊車優惠、晚上直播英超

戲院：部分戲院推夜場優惠

蘭桂坊協會：過百間食肆及酒吧推不同優惠

港鐵：推出「玩夜啲 賞你搭」晚間乘車優惠，每滿五次晚間車程（晚上10時30分後出閘），即可獲得一次免費本地車程獎賞

旅發局：研究提升廟街夜市氛圍方案

賽馬會：逢周三晚可免費進入跑馬地馬場公眾席

領展：兩商場免費請市民睇戲、推餐飲消費優惠

領展 （00823） 公布，中秋及國慶假期期間，旗下兩個商場將舉行「領展Link Up夜派對」，免費請市民觀賞多套本地電影，並聯同商戶推出不同的餐飲消費優惠。

首輪三場「夜派對」將於樂富廣場及天瑞商場的戶外廣場放映電影，同時舉辦猜燈謎活動，並設置攤位遊戲及免費派送小食。該兩個商場將聯同商戶提供不同夜市餐飲消費優惠。

另外，優惠期內每日下午7時後，顧客於41個指定領展商場消費滿50元，即可享一小時免費泊車優惠。Link Up手機程式會員可再尊享一系列期間限定夜市優惠。

領展指，希望藉着舉行「夜派對」，鼓勵街坊趁中秋及國慶佳節在晚上外出，共享天倫之餘也可增進鄰里關係，同時響應政府「香港夜繽紛」活動。領展將於未來數月陸續於旗下其他地區的商場舉行「夜派對」。

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記者：伍鍵文