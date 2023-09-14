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【香港夜繽紛】陳茂波：港鐵推晚間「搭5送1」優惠　一文睇清香港夜繽紛活動重點

股市 19:46 2023/09/14

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一文睇清香港夜繽紛活動重點

港府今日正式啟動「香港夜繽紛」活動，財政司司長陳茂波在西九文化區主持啟動禮，他表示，政府將牽頭舉辦連串活動，希望帶旺夜市，又公布一系列夜間活動詳情，包括在灣仔、觀塘海濱設立的夜間市集、十八區的河畔亦會舉行活動；港鐵 （00066） 推晚間「搭5送1」優惠；不少因疫情取消的實體活動也會復辦，如大坑舞火龍、美酒佳餚巡禮等活動。

陳茂波表示，自5月推出「開心香港」活動，市面經濟逐漸改善，希望透過增加夜間經濟，為市民提供更多夜間選擇，如食肆、博物館、冬季戶外活動等，他又希望香港作為「東方之珠」更為閃亮。

他說，「香港夜繽紛」分為四個重點，包括文化藝術體驗海濱休閒體驗節日精彩體驗，及多元娛樂體驗

一、文化藝術體驗

  • M+博物館：舉行博物館夜間展廳活動及工作坊
  • 藝術館、科學館、太空館延長開放時間：周五、六、日及公眾假期延長開放至晚上10時
  • 大館：未來6個月舉行各項夜間表演及藝術展覽

二、海濱休閒體驗

  • 3個海濱場地（灣仔、卑路乍灣及觀塘）舉行各項活動，包括表演、文創活動、設立美食攤位、舉行地區特色導賞等。

三、節日精彩體驗

  • 中秋節：復辦「大坑舞火龍」、深港兩地同步舉行無人機表演、中秋綵燈會、維園粵劇表演等
  • 十月：復辦「國慶煙花匯演」、「美酒佳餚巡禮」、主題樂園萬聖節活動（海洋公園和迪士尼樂園）
  • 十二月：西九「香港繽紛冬日巡禮」
  • 農曆新年：復辦各區年宵市場、賀年花車

四、多元娛樂體驗

  • 逾80間商場：舉行夜間活動、延長營業時間、提供泊車優惠、晚上直播英超
  • 戲院：部分戲院推夜場優惠
  • 蘭桂坊協會：過百間食肆及酒吧推不同優惠
  • 港鐵：推出「玩夜啲 賞你搭」晚間乘車優惠，每滿五次晚間車程（晚上10時30分後出閘），即可獲得一次免費本地車程獎賞
  • 旅發局：研究提升廟街夜市氛圍方案

與此同時，「香港夜繽紛」的英文名亦正式曝光，名為「Night Vibes Hong Kong」。

相關文章：

【夜經濟】各大商場推優惠及推廣活動撐夜經濟　一文看清各大商場夜消費優惠（不斷更新）

記者：伍鍵文

商場活動 經濟 迪士尼樂園 M+ 港鐵 商場 西九文化區 文娛藝術 農曆新年 旅發局
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