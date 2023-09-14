  • 27°C
香港時間 : 2023914日 (週四) 22:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抽獎活動】ZA Bank推IG快閃抽獎 送免費雙人來回機票

理財智慧 21:46 2023/09/14

分享：

分享：

ZA Bank 將於明日（9 月 15 日）推出Instagram快閃抽獎，送出超過1,000份禮物，包括雙人來回機票大獎。活動期間，ZA Bank 官方 Instagram 賬號 @zappy_alfie 將會不定時以限時動態形式發布「神秘利是碼」，用戶登入 ZA Bank App 後於「兌換利是碼」位置輸入指定利是碼，就有機會隨機獲得獎賞，每位用戶只可兌換一次，先兌先得，兌完即止。

【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元【下一頁

【iM人物專訪】因應4種經濟情境 英sir教點砌投資組合

專題影片

獎賞內容

獎賞類別獎賞名額
大獎雙人來回東京／關西機票禮券1份
商戶優惠券星巴克25元電子現金禮券50份
百萬勁抽券9月份百萬勁抽券2,400份
ZA Coin500 ZA Coins100份

【攝影比賽】海濱事務委員會舉辦攝影比賽 獎品總值達20萬元【下一頁

點擊圖片放大
+7
+6

親海駅I接力推　曾入票認購親海駅II有額外優惠　一房折實入場385.8萬【下一頁

【青姐話】有國策 有辦法？

青姐話

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱

 

開啟hket App，閱讀全文
機票 經濟 眾安銀行 香港 Instagram

上一篇文章

【寬頻服務】中移動香港實現5G Advanced技術 同步推出10G家居寬頻服務

下一篇文章

人行明日起 降準0.25個百分點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

人行明日起 降準0.25個百分點
人行明日起 降準0.25個百分點
花旗裁掉管理層 CEO:為了股東，這樣做絕對是正確的
花旗裁掉管理層 CEO:為了股東，這樣做絕對是正確的
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
軟銀旗下Arm上市估值超540億美元 定價51美元
軟銀旗下Arm上市估值超540億美元 定價51美元
凱和山首批最平312.5萬　折實呎價低見9168元
凱和山首批最平312.5萬　折實呎價低見9168元
【姜濤效應】 《我的天堂城市》電影台灣首映 姜糖赴台促經濟 西門町變「姜濤町」
【姜濤效應】 《我的天堂城市》電影台灣首映 姜糖赴台促經濟 西門町變「姜濤町」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款