【抽獎活動】ZA Bank推IG快閃抽獎 送免費雙人來回機票

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ZA Bank 將於明日（9 月 15 日）推出Instagram快閃抽獎，送出超過1,000份禮物，包括雙人來回機票大獎。活動期間，ZA Bank 官方 Instagram 賬號 @zappy_alfie 將會不定時以限時動態形式發布「神秘利是碼」，用戶登入 ZA Bank App 後於「兌換利是碼」位置輸入指定利是碼，就有機會隨機獲得獎賞，每位用戶只可兌換一次，先兌先得，兌完即止。
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獎賞內容
|獎賞類別
|獎賞
|名額
|大獎
|雙人來回東京／關西機票禮券
|1份
|商戶優惠券
|星巴克25元電子現金禮券
|50份
|百萬勁抽券
|9月份百萬勁抽券
|2,400份
|ZA Coin
|500 ZA Coins
|100份
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撰文：鄭日棱