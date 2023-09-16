【政府工】政府統計處請訪問員 每月20,165元 中學畢業就可以 仲可以走訪各區親身拜訪

政府統計處的訪問員是一個相當不錯的選擇，每月人工達到20,165元。而且，只需要中學畢業已可以從事這個職位，亦有機會親自拜訪各個地區，各位想轉工的打工仔可以留意，不過要留意截止申請日期為9月22日，想申請便要把握時間。

申請人必須 : (a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等（註1）或以上成績（註2），或具同等學歷；或 (ii) 在香港中學會考五科考獲第2級（註3）╱E 級或以上成績（註2），或具同等學歷；及 (b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級（註3）或以上成績，或具同等成績；及 (c) 能閱讀及書寫中文及英文；以及 (d) 操流利粵語、普通話及英語。

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除了以上的職責，亦要留意以下的事項。

(i) 獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘，合約期約自2024年2月開始，為期約4至12個月。 (ii) 工作時間：星期一至五每天8.8小時（因應工作需要，工作時間可能不固定） (iii) 工作地點： (1) 政府統計處的任何辦公地點；及 (2) 統計調查被抽選的受訪者的所在地點。

作為政府訪問員，有機會與各個社區的人們進行面對面的交流和互動，可以增進對社會的了解，同時也能建立起寶貴的社交網絡。

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責任編輯：陳玉蓮