【職場趣聞】同皇親國戚一齊做嘢 永遠唔好講公平 因為老闆偏幫一定會 ! 為咗呢個原因辭職好唔好?

在與皇親國戚一起工作的環境中，公平往往無法得到保障。因為老板偏袒他們，但若公司的前景及個人的職位亦是很滿意，打工仔又應否基於這個原因辭職呢?

近日有位打工仔於社交平台表示，自己在一間擁有很多皇親國戚的公司工作，在公司內，無論是姨媽姑姐、兄弟姐妹，還是老朋友都在其中，這些人不但工作能力低而且他們總是在肆意妄為，返工永遠遲到兩個小時，只要讓他們做一點事情就抱怨不已。更經常對事主表示，自己和老闆很熟。

事主表示，這公司的老闆很好人，工作本身沒有問題，只是難以忍受那些懶散的皇親國戚，因為他們總是依賴別人，只要有人照顧就可以懶散閒逸，所以想辭職，因為事主難以忍受這些人，但又覺得自己因為這個原因而辭職好像太傻。

事實上，與皇親國戚共事的環境存在公平性問題。因為他們特殊的背景及關係，往往能夠獲得更多的好處及特權。老闆更傾向支持他們，導致其他員工感到不公平和不被平等對待。如果一直處於這樣的環境中，無法得到公平的機會，辭職或許是一種解脫。因為被偏袒的情況不是在你身上，會為個人帶來不滿和挫敗感。看著那些得到特殊待遇的人不努力工作，只是因為他們的關系及背景取得成功，會令人感到沮喪。這種環境會影響工作動力及職業發展，故此辭職可以讓自己遠離這種不健康的氛圍，並為自己尋找更有公平性和公正性的工作機會。

不過辭職也需要考慮個人的情況，例如該工作若是事主十分喜歡的，在做出決定之前，可以先嘗試通過溝通及尋求解決方案以改善當前的工作環境。與上級或人力資源部門反映目前的問題，尋求公平對待的機會。如果這些努力無法取得明顯改變，辭職可能是一個合理的選擇。

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責任編輯：陳玉蓮