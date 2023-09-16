【保你大】旅遊保 出發及回港3小時都受保 遇突發事故仲可以免費將受保期延長？

今年以來，我們增長最大的保險業務，自然是旅遊保險。近期我平均每日都有3至4個客人幫襯我買旅遊保險，最多的目的地仍然是日本。這是難怪的，除了日本已經是港人的「鄉下」之外，近一年日圓大幅貶值，真是此時不去，更待何時呢！？

原來，連芳姐茶餐廳的伙記阿蘇也於短期內跟家人去一趟日本旅行，今早打電話給我，說要跟我買一份旅遊保險。我剛坐下不久，阿蘇便過來跟我搭訕，大家閒聊一下之後，他就問我一些旅遊保險的問題。

蘇：「森哥，其實我已經3年多未出過門，今次是幾年來第一次，我幾乎忘記了，旅遊保險是否按日子計算保費呢？」

森：「阿蘇，你真的貴人善忘了，你以前也是經常去旅行的，當然，最主要是返內地，但每次都有買旅遊保險，怎會連這個最基本的概念也忘記呀！？」

蘇：「啊，是的，我只誇張一點而已！這個我記得，但我真正忘記了的，是旅遊保險是幾時開始受保呢？」

出發及回港3小時受保

森：「是的，讓我告訴你吧！你這個問題要分開兩方面來答。如果以旅程期間計，個別保險公司或有不同條款，但大多數都會於出發前3小時，以及回港後3小時內開始受保及仍然受保。但要注意，受保人必須是直接前往機場，或者直接回家或返回辦公室才算數！如果以啟程前計，其實很多都會保障90日內因為自己或同行伙伴或直系親屬患上重病，甚至離世而被迫取消行程的損失；又或者出發前7日內因旅遊目的地的天災而被迫取消行程的損失！你現在記起了嗎？」

蘇：「嗯，我記得你說過，最好訂了機票和酒店就馬上買旅遊保險，始終是穩陣的，對嗎？」

森：「哈哈，算你吧！還有甚麼問題？」

蘇：「有呀！近期日本特別多風雨，萬一旅途中遇到天氣問題，航班取消，我被迫滯留當地，我有甚麼保障，以及索償時要注意甚麼事項呢？」

森：「好，那我替你重溫一下吧！首先，如果航空公司願意退還你的機票費用，這部分就不可以再索償了！」

索償需扣除退還金額

蘇：「但如果我花了額外金錢再買機票，更甚的是，我被迫多留一天，花了額外的住宿費呢！？」阿蘇搶著說。

森：「且慢，你要注意，如果你原來的機票獲得退還，你只可以就超出原來機票費用的交通費索償。例如你原來的機票是3,000元，而你再買車票和機票的費用低於3,000元，你便不可以索償了，因為原來的機票已退款，你又花了不超過原來機票的錢，即是你沒有損失（本來也要買機票的）。但如果你花了4,000元去再買機票和火車費，那麼，你便可以向保險公司索償額外花費了的1,000元！」

蘇：「但我多留一天的住宿費用呢？」

森：「大部分旅遊保險都可以賠償，因為受保原因而導致的旅程延誤和更改行程導致的額外住宿費用！」

蘇：「咦，如果是這樣，我的旅行日數肯定超出之前所定的，那怎麼辦？」

森：「不用擔心，如果受保人是因為一些非自願，或突發事故而被迫延長旅程，保險公司

很多都會免費將受保期延長，一般是10天。即是說，如果因為不能控制的因素，例如惡劣天氣，導致機場封閉而被迫滯留，你的旅遊保險是可以免費繼續受保的。」

蘇：「嗯，明白，這樣我就去得安心了！」

撰文：羅國森 資深財經編輯、現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格。

＊以上內容輯錄自第826期《iMoney》Focus。

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責任編輯：陳玉蓮