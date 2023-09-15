【眾怒難犯】傑尼斯事務所醜聞纏身　25%日上市公司或撤回合作計劃

出產大量當紅男藝人的日本傑尼斯事務所，因陷入性侵醜聞而惹眾怒。為免被牽連，大量採用傑尼斯事務所藝人代言的公司均表示割蓆，日本市場研究機構帝國數據庫就指，25%受訪上市企業均表示，宣布撤回或推遲與傑尼斯事務所的合作計劃。

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日本傑尼斯事務所承認已故創辦人Johnny喜多川的性騷與性侵事件，日本品牌方正加速更換或調整與該事務所旗下藝人廣告代言的計劃。除非事務所能提供各方信服的合理辯解，日本企業如繼續使用旗下藝人代言，將引發對人權問題要求嚴格的企業和國家停止交易，因此日本品牌方不得不加快應對。

根據帝國數據庫的調查顯示，今年有65家上市公司在電視廣告和其他廣告中使用了傑尼斯的藝人，包括食品行業的14家公司和化妝品和日用品行業的12家公司。其中有6家公司表示將「立即取消」正在播出的廣告，10家公司則表示合同期滿後「不再續約」。

木村拓哉也遭殃

花王和第一三共保健已宣佈終止廣告合作，採用木村拓哉代言的日本麥當勞也將停止續約。現正播放的電視廣告合同尚未到期，但花王亦將儘快終止合作。日本生命保險計劃今後不再使用傑尼斯旗下藝人。東京海上日動火災保險也在討論與傑尼斯解除廣告合同，2023年12月合同到期後將不再續約。

部分公司則考慮在取消與傑尼斯事務所的合作的同時，選擇直接與藝人簽訂個人合同。Aflac人壽保險認為傑尼斯事務所宣布的，預防日後重演事件和幫助受害者的措施不夠充分，但由於該公司所屬的藝人本身沒有過錯，因此計劃透過與曾參與該保險公司電視廣告的櫻井翔簽訂個人合同的方式繼續合作。

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責任編輯：李智賢

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