【裝修設計】86萬元打造溫暖奶油風格 連女傭4口之家住660呎 全屋圓角設計 理想安全家居

香港很多小家庭，由於雙職的緣故需要聘請菲傭，由三口之家變四口之家，裝修方面亦需要有相應調整，例如增加儲物空間。今期「精明裝修」的業主是一對80後夫婦，單位位於長沙灣的喜盈，面積有660平方呎，4人居住，有三房兩廁一廚。全屋設計以溫和大地色系為主色調，戶主希望透過裝修增加儲物空間的同時，亦可以為小朋友打造一個安全的成長環境。

因應戶主的要求，設計師在設計各種儲物櫃時採用圓角設計，由門口的入牆櫃到客廳的分隔櫃均以圓角設計，以降低意外碰撞或磕傷的風險，特別是對於家中有小孩來說更安全。除了安全的考慮外，圓角設計能為櫃體帶來柔和的曲綫，增添整體的美感和流暢感。相較於直角設計，圓角設計更加融入裝潢風格，營造出溫暖和諧的氛圍。

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由於客廳空間較大，設計師以一個大弧型的鞋櫃分隔門口及客飯廳位置，將吃飯及門口的位置完美分開，大弧型的鞋櫃亦可用作儲物空間又不失美感。睡房方面，設計師將小朋友的房間設計為L型的上下層床，讓工人姐姐及小主人同處一個空間，下層騰出位置設置衣櫃，可增加收納的空間亦充分利用床的四周位置。在裝修設計中，最大的變動是主人房窗台轉化為一個大衣櫃，窗台嵌入的位置正好成為衣櫃內的儲物空間。這樣的設計既增加了儲物空間，又不浪費任何一寸空間。通過以上的設計，在保障四口之家的舒適居住的同時，成功打造了溫暖風格的居住環境，並提供了實用的儲物空間，滿足業主需求。

資料提供：San Marino Interior Design

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責任編輯：陳玉蓮