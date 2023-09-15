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馬斯克公開Amber Heard性感照 曾要求舊愛Cosplay電玩角色

環球社會熱點 08:05 2023/09/15

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美國富豪馬斯克（Elon Musk）已出版的新傳記透露，他與女星Amber Heard交往期間，曾要求對方Cosplay（角色扮演）射擊遊戲《Overwatch》的人氣女角色Mercy。馬斯克更於自家社交平台X（前稱Twitter）貼出Amber的Cosplay照，惹網民炮轟其不尊重女方。

馬斯克認前女友再育1子女 子女突破雙位數 【下一頁】

作家艾薩克森（Walter Isaacson）周二（12日）出版的馬斯克傳記中提到，馬斯克與Amber交往時，曾表示女友與電玩角色Mercy很相似，要求Amber嘗試Cosplay這個角色。

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Amber其後花兩個月時間設計和訂做一套服飾，並為馬斯克Cosplay Mercy一角。

馬斯克抱怨變性女兒仇富 遭私立名校洗腦變共產主義者 【下一頁】

馬斯克於X帳戶發布一張Amber的性感Cosplay照，可見Amber穿著白色緊身衣，戴上金色光環頭飾和機械翅膀，造型與Mercy幾乎一模一樣。

馬斯克大讚「好正」（It was awesome），而這張照片在X的瀏覽次數已達到280萬次。

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責任編輯：鄭錦玲

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