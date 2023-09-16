【劉‧住保鮮期@iM網欄】 以嶄新NMN水製作 創意抗衰老營養菜式

人們時常要為自己的容貌和體態留住保鮮期，往往都不識用盡各種方法，例如：茹素、節食、生酮食法、健身、跑步，甚至近年不少人亦開始服用如雨後春筍般，在市面上提供的NMN補充品，實行為自己逆齡延緩衰老。

【Wealth封面故事】(有片)專訪黃國英 因應4種經濟情境 英sir教點砌投資組合【下一頁】

同場加映：【青姐話】有國策 有辦法？

事先聲明，筆者從來沒有嘗試過服用市面上任何形式的NMN產品。但日前出席由創意中菜星薈館與NMN飲用水和鹼性水生產商Transform主辦的「NMN抗氧煮意-喚醒長壽基因」晚宴上，初嚐以液體NMN製作的中餐菜式，感覺非常新穎。據生產商駱老闆告訴筆者，原來現時全球唯一NMN瓶裝飲品是由Transform與基因港（香港）生物科技有限公司合作研發生產。而一直與基因港合作進行研究的就是哈佛大學醫學院遺傳學終身教授David Sinclair 。他們經過多年硏究證實，如果人體可以補充NMN，便能有效增加體內的NAD+水平，有助修復受損的DNA，從而達到延緩細胞衰老，保持年輕狀態。（圖一至二）

▼ 點擊圖片放大

民以食為先，相信大家都好想知道究竟當晚選用的Transform NMN水和鹼性水，怎樣搭配中餐美食？ 星薈館年青大廚楊智明，特別為此創作了一套八個菜式的抗氧餐單，全部選用新鮮食材，主打以高蛋白、低脂肪、低卡路里的肉類和海鮮入饌。而烹調方法亦甚為講究，主要是採用蒸、煮、燉等低油份烹調方法來確保食材原汁原味，加上選用NMN水和鹼性水一同烹調，將食物提鮮的同時，還保留營養及抗氧成分，實行滿足大家期盼越食越年輕的素願。

【足本重溫】黃國英專訪80分鐘足本播放【下一頁】

這個名為NMN抗氧「煮」意- 喚醒長壽基因的餐單，包括有撈汁花甲皇、雕皇醉香蝦、雪梨蘋果花膠湯、金湯芙蓉龍蝦球、鮑汁花菇配柚皮、魚湯東星有米、濃湯三絲冬瓜盒、海皇粥和十勝紅豆蛋白燉鮮奶。未知是否真的因為加入了NMN水，令花甲的麻辣豉油汁和醉蝦的花雕汁異常美味，連蝦頭都十分鮮甜，其餘的花膠湯、金湯、東星魚湯、海皇粥和燉鮮奶，簡直就是一絕。雖然吃完這一頓飯後，外貌沒有明顯改變，但心裏已感覺年輕。（圖3至12）

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

這個4位起營養豐富連水也十分講究的套餐，原價要每位1,280元 ，如果出示這篇文章或套餐相關媒體報道，即可享每位1,180元，以及免收茶芥的優惠（需另收加一服務費）。如果讀者是吃得講究、愛美又愛年青的一族，不妨一試。

同場加映：【溫股知新】港股望回穩 政策繼續等

作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

更多劉‧住保鮮期的文章請按此。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！