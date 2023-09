歐萊雅香港市場業務增長強勁 推虛擬彩妝服務 素顏開網上會議也不怕

各地於疫後持續復常,國際化妝品企業歐萊雅(L’Oréal)公佈,2023 年上半年業績數據中,集團在不同地區均維持高速增長。受惠於開關及旅遊復甦,集團於香港市場的業務錄得強勁增長。顧客對美妝產品的需求已大致恢復到疫情前的水平。此外,顧客對清潔及保濕產品需求持續增長,護理產品如面膜、潔面及卸妝產品產品均錄得雙位數字增幅。

▲ (左) 香港歐萊雅營運總監梁燁 (右)香港歐萊雅總裁暨董事總經理余寶珍

▲ Maybelline New York,今年7月跟為 Microsoft Teams 線上會議平台合作,提供虛擬彩妝服務





根據香港歐萊雅內部調查,香港消費者於疫情期間越來越注重 skinification(是近年一個新興詞彙,泛指將臉部護膚產品的成份和效益,更廣泛地應用在美容、個人護理或化妝品。), 約35%本港受訪者更喜歡選用添加護膚成份的化妝品顯示消費者的護膚意識提升,更了解化妝品當中含有護膚成份的好處,亦認為混合式產品有助建立天然保濕屏障及解決皮膚問題。



香港消費者,特別是年輕一代大量應用科技。香港歐萊雅認為必須善用科技提升購物體驗,增加與消費者的互動。根據畢馬威的最新研究2發現, 57% 香港受訪者認為自己精通使用手機及科技,當中逾 70% Z 世代最有信心,表示兩者都精通。



除關心產品本身,消費者亦越來越關注零售商的行為及業務模式,以及支持符合社會公益的品牌。畢馬威的最新研究3顯示,65% 受訪香港消費者希望使用與自己擁有相同社會價值的品牌, 55% 消費者期望品牌實踐可持續發展措施,尤其是在產品中使用環保包裝及可再生物料。



隨著人工智能(AI)、擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)、5G 技術和數碼自動化等新興科技快速崛起和普及,歐萊雅集團亦運用科技創新,根據每個人不同的個性和需要,提供個人化的全面和綜合美妝體驗(Beauty for each)。集團旗下品牌Maybelline New York,今年7月跟為 Microsoft Teams 線上會議平台合作,提供虛擬彩妝服務。Maybelline New York 首次為 Microsoft Teams 線上會議平台提供 12 個不同的妝容濾鏡。用家只需於 Teams 上的視像通話選項中簡單一按,就能夠在線上會議中隨時隨地按心中所想轉換個人美妝。此虛擬彩妝服務於2023年7月正式推出,所有香港 Microsoft Teams 的企業版用戶現已可以免費享用該體驗。



另一個品牌Giorgio Armani也推出 Meta ProfilerTM,是一部可以在門市使用的的皮膚分析儀,透過 10 分鐘的診斷分析,可以精準分析客人的皮膚狀況,從而度身訂造最適合的護膚程序,以及 面部護理建議。它同時擁有精密鏡頭,可以測量超過 13種不同臨床皮膚徵狀,例如皺紋、黑斑以及紅腫等。產品將於 2024 年年初在法國、中國大陸及香港市場的 Giorgio Armani Beauté 銷售點率先推出,屆時顧客將可在門市享用免費皮膚診斷服務。



責任編輯:陳詠妍