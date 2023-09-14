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【投資者日】百勝中國：2026年門店目標增至2萬 2024-26年季度息及回購共30億美元

股樓投資 18:32 2023/09/14

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百勝中國（09987）周四（14日）在西安舉辦 2023 年投資者日活動，宣布正式啟動「百勝中國RGM2.0戰略」，計劃到2026年門店數量達到20,000家。公司力爭2024至2026年三年間，系統銷售額和經營利潤實現高單位數至雙位數的年均複合增長，每股盈利實現雙位數年均複合增長。此外，公司計劃於2024至2026三年間，以季度派息和股份回購的形式向股東回饋約30億美元，較過去三年股東回饋金額翻倍。

百勝中國股價周四收報434元，升4.8%，成交額2.6億元。

【延伸閱讀】新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成【見下頁

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集團今年將迎來肯德基第1萬家分店，品牌計劃在未來三年加速開店，保持每年1,200家以上淨新增店數，其中加盟店佔比將達15%至20%。肯德基擁有豐富的新店模式與模塊，能夠根據商圈和城市屬性靈活配置適合當地的新店形式。

必勝客門店數量今年已突破3,000家，淨新增店數有望在2023年創歷史新高。品牌計劃在未來三年進一步加速開店，保持每年400至500家淨新增店數。品牌將通過運用靈活的門店模式例如成熟的衛星店模式進一步開拓門店。通過打造高性價比產品、推動非堂食業務銷售及優化服務，必勝客不斷吸引著大眾消費者。

公司預期2023年全年同店銷售額將持續穩步恢復，維持在2019年水平的90%左右。公司將2023年淨新增門店目標從之前的1,100至1,300家提高至1,400至1,600家。靈活的門店形式、健康的新店投資回報期以及充足的新店儲備為門店拓展提供了支持。管理層將繼續嚴謹並系統地拓展新店。公司維持2023年約7億至9億美元的資本支出目標。

【延伸閱讀】【大行報告】建銀：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%【見下面

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記者：李兆明

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