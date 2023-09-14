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【香港夜繽紛】商場推夜間活動支持夜經濟　愈夜愈好玩

商業 18:38 2023/09/14

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政府推動「香港夜繽紛」活動，本地各大商場響應，亦推出一系列措施與優惠，與市民同樂，各項活動詳情如下：

商場名稱優惠內容
朗豪坊＊由9月21日起，朗豪坊將啟動連串晚間活動及消費獎賞，包括於中秋當晚在4樓及13樓舉行Moonlight Party，邀請多位年輕新晉歌手獻上一連兩場的免費音樂表演，為現場市民送上免費酒吧飲品之餘，更配合巨型發光月亮打卡裝置，令賞月夜充滿濃厚氣氛。每晚8時後，於場內所有商舖以電子消費即享兩倍LP CLUB會員積分、雙倍泊車優惠等；10月中至12月，朗豪坊更將推出另一輪更豐富的「夜貓消費賞活動」，將夜經濟貫徹推動至2024。
新城市廣場＊為響應政府推動夜經濟，沙田新城市廣場於9月15日起舉行一連串晚間推廣活動及消費獎賞吸客，令商場越夜越繽紛。打頭陣的是Night Fever夜遊三重賞，顧客晚上8時後消費可享雙倍積分、額外2小時免費泊車優惠及消費回贈三重精采禮遇，場內多間食肆更會推出夜間美食優惠。
＊為迎接中秋及國慶長假期，商場除設置5米巨型月亮及發光兔仔打卡裝置外，及安排應節恐龍燈籠換領，並於9月29日起一連三晚舉辦戶外中秋節賞樂晚會，邀請人氣歌手現場Busking表演。此外，於9月26日至10月25日亦會舉辦「Monchhichi好玩恐龍遊樂園及市集」，日本人氣卡通Monchhichi將首次化身恐龍造型現身期間限定店，獨家發售多款以恐龍造型的主題精品。
MOKO新世紀廣場＊由即日起，MOKO新世紀廣場精心設計了A Walk in the City@MOKO，趁着今個中秋佳節準備豐足美滿的團圓飯，及選購具本地文化特色的應節賀禮及商品，盡享秋日禮遇MOKO HIGHLIGHT，賺盡高達$800回贈，再到MOKO GARDEN欣賞應節打卡裝置，閒逛集合不同本地人氣品牌的MOKO周末「集」慣—秋語風商店街，暢玩夜經濟，來一趟令人難忘的中秋城市遊。
新都會廣場＊商場將於9月15日至10月31日響應夜經濟概念，顧客憑即日晚上8時後的電子貨幣單據，即可登記換領雙倍The Point積分及贈送額外1小時免費泊車券。而即日起，會員於8時後泊車，憑電子貨幣消費滿$100即享免費泊車1小時；消費滿$200即享2小時。
荃灣廣場＊於9月15日至10月15日於L5 PLAYGARDEN特設HAPPY MOONWALK裝置，讓大家賞月同時約齊親朋好友打卡。打響頭炮的有賞飲賞食賞玩賞買的「夜消費多重賞」、高3米巨型月兔空降L5 PLAY GARDEN打卡必到場景、萌爆玉兔燈籠工作坊以及假日Busking表演，陪大家中秋賞月。
新達廣場＊大埔新達廣場將於9月15日至10月31日推出「潮裝美顏賞」，The Point會員於場內時裝或體育用品商戶，即日以電子貨幣累積消費滿$500，即可獲$40美容護理商戶電子贈券，入手美容好物，與閨蜜齊齊扮靚過中秋打卡。此外，The Point會員憑即日晚上8時後於零售商戶以電子貨幣消費滿$100或以上的單據，即可登記雙倍積分；顧客憑即日晚上8時後以電子貨幣消費的單據換領免費泊車，可額外獲得1小時免費泊車券。
YOHO MALL＊由9月15日至10月31日，YOHO MALL將推出「新地商場．夜遊加倍賞」The Point會員晚上8時後於場內消費，即享雙倍The Point積分，各位車主於晚上8時至10時入車，更可獲贈1小時免費泊車券。
黃埔天地＊今個中秋，黃埔天地以各地傳統節慶及初秋美饌迎佳節，更舉行夜間放水燈公眾活動，與市民一同點亮香港慶團圓，中秋節實行愈夜愈精采。在9月中旬至10月初期間呈獻黃埔天地「月滿中秋」，於時尚坊及黃埔號打造8大互動體驗活動，包括全港首個室內高3.5米巨型滿月、應節打卡布置及多地具中秋傳統特色的「月滿中秋工作坊」。商場更貼心為大家提供高達3小時免費泊車優惠。顧客於下午5時後入車，消費滿$200或以上，並憑額外1張指定食肆商戶消費滿$100或以上之電子貨幣付款存根，或額外2張即日嘉禾黃埔戲票，可享3小時免費泊車。
太古城中心＊太古城中心聯乘22個國際時尚品牌全面打造「秋著賞」，LIVE+會員可隨時隨地於SHOPPING+網上平台以7折選購精選時裝品牌電子現金券。LIVE+會員於推廣期內在指定時裝商戶以單一電子貨幣消費滿$1,200或以上，即賞額外25,000積分獎賞，而憑25,000積分即可兌換100 LIVE+ Dollar，可直接於參與商戶當$100現金使用。此外，若相關的有效收據消費時間為星期五、六、日或公眾假期下午6時或之後，LIVE+會員只要親身於2/F LIVE+服務處登記收據，即可額外獲得MOViE MOViE Cityplaza戲票兩張。
Mira Place＊為了響應政府搞旺夜市，尖沙咀Mira Place特別於9月至10月精心策動一系列Mira After 8夜遊推廣活動，當中的三大精采活動讓你與親朋好友於8PM後盡情購物享樂，優惠及活動包括︰「悠遊夜市」、「悠遊夜賞」及「悠遊賞月．賞音樂」。由即日起至10月31日，Mira Place更推出期間限定「Mira After 8 消費3重賞」，消費即送雙倍積分、免費泊車及餐飲商戶現金禮券，回贈率最高達40%。

責任編輯：蕭寶玲

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