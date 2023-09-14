【大行點睇】時富：同程業績強勁 擴大市佔策略正確 估值折讓可作長綫投資

時富資產管理董事總經理黃偉棠表示，同程旅行 (00780) 2023年上半年業績增長強勁，過去幾年一直執行擴大市場份額的策略，估值較同業折讓超過15%，可作長綫投資。

他指出，同程最近兩季連續錄得銷售額及盈利新高。全國旅遊熱帶動業績持續攀升，預計2023年度收益按年增長75%、稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）增長84%，以及淨收益增長達226%，為同行最高，反映公司增長潛力巨大。

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同程過去幾年一直執行擴大市場份額的策略，因市場過分看重疫後復甦數據，導致其份額增長的情況被忽視。預計下半年到2024年會超越市場預期，屆時大行分析師將會上調其評級。

根據現時大行預測估值，同程低雙位數之市盈率，令其被認定是「可持續增長高品質股」，超過九成大行維持買入評級（30／34家）。以2024年預測PE17倍計，相比於同業20倍PE，同程折讓超過15%。投資者可作長線投資。

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記者：李兆明