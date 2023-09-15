【香港出口】港7月出口續跌　商會憂中國內地不再經港進出口

政府統計處公布7月份對外商品貿易貨量及價格統計，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別同比下跌11.5%及10.4%。有出口業人士指中國內地的生產與消費完成閉環，對香港進出口來說未必是好事，這代表或不需要再經過香港進行進出口。但分析師較樂觀，估計年底時出口跌幅有望收窄，甚至有機會回復上升。

【香港出口】7月份對外商品貿易統計 出口貨量下跌11.5%

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，7月的跌幅仍然比較大，低端的商品如服裝、鞋類等的出口量都不理想，他相信與疫情後各國的消費資助措施已完結有關，報復式消費亦結束。同時電子產品方面的出口亦不太理想，在消費市場較差情況下，電子產品清庫存的速度亦減慢。環球市場都減少消費下，自然影響到香港的出口。

問及何時才會好轉，林俊泓表示香港的貿易跌幅已開始收窄，出口訂單已開始回升：「雖然消費疲弱影響清庫存速度，但去庫存的日子已有一段時間，相信已差不多需要重新補庫存，亦為香港的出口帶來好處。」他預測到年底時，出口數字有望收窄至單位數的跌幅，甚至有機會回到正數。

出入口商會：中國或已不需再經香港進出口

中華出入口商會副秘書長李志峰表示，進出口數字下跌反映香港經濟情況仍處於調整狀態，短期內難以扭轉，展望2024年也許會繼續下滑：「明顯看到香港無論是零售餐飲等行業都非常疲弱，鄰近城市的服務質量和性價比遠超香港市場，香港大部分消費者在週六日都在深圳消費，在香港明顯花少了錢。」

李志峰看到進口價格還處於上升的階段，但出口價格上升比進口的稍低，明顯因為通貨膨脹和消費下滑的雙重因素影響所致，香港的進出口商只能減低利潤去維持生意。隨著美國通貨膨脹有所下滑，現時價格的上昇幅度已接近正常的通脹水平。

「過去幾年美國不斷打壓中國產業，對中國出口數字有輕微影響，但已過了寒冬期，可以看到最近的華為手機，無論受美國怎麼打擊最後中國會煥發出更強的力量，在自己的國家內完成閉環。在產業結構上是好事，但對於香港做進出口來說，就是一個短期的陣痛，特別是高價值的科技產品，這代表已不需要再經過香港進出口。」他說。

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本報記者：李智賢

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