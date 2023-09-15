  • 30°C
香港時間 : 2023915日 (週五) 13:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港出口】港7月出口續跌　商會憂中國不再經港進出口

商業 13:00 2023/09/15

分享：

分享：

政府統計處公布7月份對外商品貿易貨量及價格統計，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別同比下跌11.5%及10.4%。有出口業人士指中國內地的生產與消費完成閉環，對香港進出口來說未必是好事，這代表或不需要再經過香港進行進出口。但分析師較樂觀，估計年底時出口跌幅有望收窄，甚至有機會回復上升。

【香港出口】7月份對外商品貿易統計　出口貨量下跌11.5%

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，7月的跌幅仍然比較大，低端的商品如服裝、鞋類等的出口量都不理想，他相信與疫情後各國的消費資助措施已完結有關，報復式消費亦結束。同時電子產品方面的出口亦不太理想，在消費市場較差情況下，電子產品清庫存的速度亦減慢。環球市場都減少消費下，自然影響到香港的出口。

問及何時才會好轉，林俊泓表示香港的貿易跌幅已開始收窄，出口訂單已開始回升：「雖然消費疲弱影響清庫存速度，但去庫存的日子已有一段時間，相信已差不多需要重新補庫存，亦為香港的出口帶來好處。」他預測到年底時，出口數字有望收窄至單位數的跌幅，甚至有機會回到正數。

出入口商會：中國或已不需再經香港進出口

中華出入口商會副秘書長李志峰表示，進出口數字下跌反映香港經濟情況仍處於調整狀態，短期內難以扭轉，展望2024年也許會繼續下滑：「明顯看到香港無論是零售餐飲等行業都非常疲弱，鄰近城市的服務質量和性價比遠超香港市場，香港大部分消費者在週六日都在深圳消費，在香港明顯花少了錢。」

李志峰看到進口價格還處於上升的階段，但出口價格上升比進口的稍低，明顯因為通貨膨脹和消費下滑的雙重因素影響所致，香港的進出口商只能減低利潤去維持生意。隨著美國通貨膨脹有所下滑，現時價格的上昇幅度已接近正常的通脹水平。

「過去幾年美國不斷打壓中國產業，對中國出口數字有輕微影響，但已過了寒冬期，可以看到最近的華為手機，無論受美國怎麼打擊最後中國會煥發出更強的力量，在自己的國家內完成閉環。在產業結構上是好事，但對於香港做進出口來說，就是一個短期的陣痛，特別是高價值的科技產品，這代表已不需要再經過香港進出口。」他說。

【香港機遇】貿發局下周巴黎重啟旗艦招商活動　冀推廣大灣區機遇

本報記者：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【極端天氣】酷熱及洪水　將致6大時裝品牌每年損失5%利潤
2023/09/14
【極端天氣】酷熱及洪水　將致6大時裝品牌每年損失5%利潤
【香港工業】第二季工業指數連續兩季上升　紡織及成衣業升幅最大
2023/09/13
【香港工業】第二季工業指數連續兩季上升　紡織及成衣業升幅最大
【營商信心】日本大企營商信心已連續兩季回升　7至9月製造業復甦
2023/09/14
【營商信心】日本大企營商信心已連續兩季回升　7至9月製造業復甦
【升學機遇】美國升學成本最昂貴　學費跨境匯款手續費人均近4,500元
2023/09/14
【升學機遇】美國升學成本最昂貴　學費跨境匯款手續費人均近4,500元

你可能感興趣

【極端天氣】酷熱及洪水　將致6大時裝品牌每年損失5%利潤
15:00 2023/09/14
【極端天氣】酷熱及洪水　將致6大時裝品牌每年損失5%利潤
【香港工業】第二季工業指數連續兩季上升　紡織及成衣業升幅最大
16:48 2023/09/13
【香港工業】第二季工業指數連續兩季上升　紡織及成衣業升幅最大
【營商信心】日本大企營商信心已連續兩季回升　7至9月製造業復甦
13:00 2023/09/14
【營商信心】日本大企營商信心已連續兩季回升　7至9月製造業復甦
經濟衰退 中國市場 經濟數據表現 電子消費券 疫情 經濟 上海商業銀行 進出口 政府統計處 商會
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【極端天氣】酷熱及洪水　將致6大時裝品牌每年損失5%利潤
【極端天氣】酷熱及洪水　將致6大時裝品牌每年損失5%利潤
【升學機遇】美國升學成本最昂貴　學費跨境匯款手續費人均近4,500元
【升學機遇】美國升學成本最昂貴　學費跨境匯款手續費人均近4,500元
【香港夜繽紛】商場推夜間活動支持夜經濟　愈夜愈好玩
【香港夜繽紛】商場推夜間活動支持夜經濟　愈夜愈好玩
【減碳需求】DBS夥RESET Carbon　擴大製造業供應鏈減碳解決方案
【減碳需求】DBS夥RESET Carbon　擴大製造業供應鏈減碳解決方案
【家居保險】黑雨索償估計超7.8億元　家居投保急增至平日3倍
【家居保險】黑雨索償估計超7.8億元　家居投保急增至平日3倍
【香港出口】7月份對外商品貿易統計　出口貨量下跌11.5%
【香港出口】7月份對外商品貿易統計　出口貨量下跌11.5%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款