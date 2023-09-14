【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】盡享意瑞法壯麗景色 UTMB CCC 100公里越野跑分享（下）

長途山賽的考驗往往在比賽的下半部，是體力、耐力及意志力的大考驗。

CCC比賽頭段急速上山過後，由14公里開始至40公里的La Fouly，以至其後9公里，都有不少可跑的山路，加上有壯闊的雪山山脈圍繞，在美麗景色的支持下，即使中段有急速上山幾百米的路段，整體來說頭49公里都不算太難，路跑不慢的跑山朋友，應該覺得落山路段甚好跑，隨時可開四至五分披的速度（小弟就不能了！），甚至有爽的感覺。

▲ 很多落山路段就如這照片的平路，很好跑。

真正的考驗就由49公里上山路段說起，或者對4公里後的瑞士著名旅遊景點Champex-Lac CP美食有所期望，4公里上500米這段的確有點吃力，但這段路其實只是「警號」，真正考驗在59公里上三座大山開始，因此在Champex-Lac CP都不敢怠慢，要吃飽一點才敢上路，熱湯飯麵一一都沒有錯過。

▲ 跑到49公里時仍然時平坦賽道。

Champex-Lac CP是CCC比賽第一個可以有家屬或朋友支援的分站，因此這站特別熱鬧，無盡的歡呼聲為一眾跑手加油，美食也特別多。根據大會統計，CCC共有578跑手未能完成賽事，超過200名跑手選擇在此站退出，不知是否美食太吸引而不願離開，又或是跑過了一半覺得已對得住自己呢？

上三座大山之前，先在Champex-Lac的大湖旁跑幾公里，黃昏時份加上湖光十色美景令人心曠神怡，接著一段稍平的樹林路亦讓大家先唞唞氣。到了59公里時，先迎接第一個大山，緊接的5公里需要攀升逾800米，至海拔2000米以上，上到近頂天已漸黑，其後落山路段也沒之前那麼易，開始較為技術性 (technical) 。

▲ 令人身心舒暢的Champex-La大湖美景。

▲ 59公里的指示牌提醒參賽者大山就在眼前。

幸好每座大山中間都有CP為跑手加油 (74公里 Les Tseppes ；82公里Vallorcine Entrée)，每「打」一座大山都要吃飽一點做足準備。上第二座大山前已走了近75公里，但餘下25公里一點也不能看少，因為接著4公里又要上700米至逾海拔2000米，深切不斷體驗「來回地獄又折返人間」的道理。

▲ 黃昏上山享受黑夜前的美景。

▲ 影這張相時已晚上八時多，轉眼就入黑了。

到最後一座大山前還餘下18公里，心想只要一口氣攻上頂就可以，但無做好功課的我忘了今年大會在尾段改路，Col des Montets至Flégère一段改經Sentier des Gardes山徑，雖然令全長距離略為減少，但路線難度更高！原本一直向上的山徑，中間加插講求技術性的急速落山路段，1.4公里路程內落近250米，在最後關頭帶來這考驗絕非易事，不少位置都要靠pole才能穩妥前進，跑手們要預多一點時間才能完成。

▲ 凌晨時份走過CCC最後一段上山斜路。

最後7公里全落斜，平日白天看似輕鬆的路段，由於有不少樹根及碎石路，在晚上難度加倍，本地跑山好手Kimmy亦因在此路段眼膜乳酸積聚起霧，在前路看不清的情況下而用多了不少時間。

▲ 19小時5分鐘，終於踏上CCC比賽的終點。

長途山賽實在太多大家也預料不到的因素，除了講求耐力及技術之外，中途的有效補給，以避免乏力、腸胃不適及疴嘔情況亦十分重要，今次比賽沿途亦見到有不少參賽者嘔吐，甚為辛苦。UTMB大會補給十分充足，在良好的天氣下，參賽者帶兩支500ml水樽已經很足夠，因為除了補給站沿途亦會經過不少水井及溪澗，乾淨得可以直接飲用（當然天氣再熱一點時，帶備更多水就更為穩妥）。

▲ CCC完賽背心。

至於如何訓練今次100公里山賽較佳，當然如果大家有時間，有一兩次長距離的練習如60-80公里當然是好，減少因耐力不足而出現抽筋或乏力的情況，但如果練習時間不多，不少參加者都會選擇練多些攀升，例如三吃大帽山近3000米累積攀升高度，都能為今次比賽幫助不少。在訓練時，上文提及要邊訓練邊熟習比賽補給品，例如能量啫喱及有關飲食亦十分重要。

▲ 最後三座大山不時聽到山上牛兒的牛鈴聲，像為大家加油打氣一樣。

另外，值得一提的是香港跑步攝影師Albert 跑完UTMB衝線後，在澳門跑手張盈Vivi帶來Albert事先準備的求婚戒指下，成功在終點向在跑山相識的Monica求婚，引來全場起哄及熱烈祝賀，小弟在此恭祝Albert及Monica百年好合，永結同心，恭喜恭喜！Albert表示對比賽頭半段表現滿意，比賽中段去到La Fouly出現低溫症情況，但從教練戰神（楊志成）教導下學會堅持，為安全起見最後保持較慢的均速，最終以42小時4分完成今次UTMB旅程。Albert表示對成績雖然有點失望，笑言曾和Vivi說：「完唔到賽麻煩幫我繼續keep住戒指，下屆比賽再幫我拎出嚟！」，但最重要是捱到最後做最重要的事。犀利！Respect!

▲ Albert跑畢UTMB後在終點成功向Monica求婚，恭喜晒！

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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