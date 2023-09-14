  • 27°C
香港時間 : 2023914日 (週四) 18:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國NHS輪候患者人數768萬 創近16年新高

環球社會熱點 18:00 2023/09/14

分享：

分享：

英國政府將減少國民保健服務（NHS）輪候患者人數，列為今年首要任務，首相辛偉誠（Rishi Sunak）今年初承諾縮短輪候名單。但NHS數據估計，英格蘭7月底料有768萬名患者輪候接受治療，創過去16年以來新高。

英國人今年冬天能源費或超去年 不再獲政府巨額補貼 【下一頁】

英格蘭NHS預計，截至7月底有768萬名患者輪候治療，是自2007年8月有紀錄以來的最高數字，按月增加11萬人。

英格蘭同期有近39萬名患者，輪候常規醫院治療時間超過52周，高於6月底的38.3萬人。約7,289名患者輪候常規醫院治療時間超過一年半，略高於6月底的7,177人。

政府和英格蘭NHS早已訂立目標，希望到今年4月可處理所有輪候時間超過一年半的個案，但不包括特別複雜個案或選擇等待更長時間的患者。

倫敦水廠電力故障大斷水 民眾搶購樽裝水應急 【下一頁】

衛生大臣柏建熙（Stephen Barclay）周四（14日）表示，NHS在處理輪候時間達兩年的個案方面已有進展，並已幾乎消除所有輪候時間為一年半的個案，但指工業行動為NHS系統帶來壓力。

政府今年冬天為NHS提供額外兩億英鎊資金，但業界警告政府如不集中精力結束罷工行動，即使撥額外資金也無法阻止醫院冬天時出現進一步混亂。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美國汽油價升 華府與油商對話確保供應穩定
今日
美國汽油價升 華府與油商對話確保供應穩定
拜登欲保留童年入境者暫緩遣返計劃 美法院駁回
今日
拜登欲保留童年入境者暫緩遣返計劃 美法院駁回
英國人今年冬天能源費或超去年 不再獲政府巨額補貼
今日
英國人今年冬天能源費或超去年 不再獲政府巨額補貼
倫敦水廠電力故障大斷水 民眾搶購樽裝水應急
今日
倫敦水廠電力故障大斷水 民眾搶購樽裝水應急
北韓指普京接受金正恩邀請訪朝 克宮指未有計劃
今日
北韓指普京接受金正恩邀請訪朝 克宮指未有計劃

你可能感興趣

美國汽油價升 華府與油商對話確保供應穩定
今日 16:47
美國汽油價升 華府與油商對話確保供應穩定
拜登欲保留童年入境者暫緩遣返計劃 美法院駁回
今日 14:30
拜登欲保留童年入境者暫緩遣返計劃 美法院駁回
英國人今年冬天能源費或超去年 不再獲政府巨額補貼
今日 13:22
英國人今年冬天能源費或超去年 不再獲政府巨額補貼
公立醫院 治療 英國 英格蘭 辛偉誠

下一篇文章

美國汽油價升 華府與油商對話確保供應穩定
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

倫敦水廠電力故障大斷水 民眾搶購樽裝水應急
倫敦水廠電力故障大斷水 民眾搶購樽裝水應急
【英超】Snapdragon成曼聯球衣新贊助商 傳年花近6億
【英超】Snapdragon成曼聯球衣新贊助商 傳年花近6億
法國下令停售iPhone 12 指電磁波輻射水平超標
法國下令停售iPhone 12 指電磁波輻射水平超標
英國10大「破產」高危市政府 南部佔7席（附排名）
英國10大「破產」高危市政府 南部佔7席（附排名）
西班牙女記者街頭直播 慘遭男子兩度伸狼爪非禮（有片）
西班牙女記者街頭直播 慘遭男子兩度伸狼爪非禮（有片）
英女學生炎夏無著冷衫返學被罰 校方指校規為日後適應職場
英女學生炎夏無著冷衫返學被罰 校方指校規為日後適應職場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款