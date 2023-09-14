英國NHS輪候患者人數768萬 創近16年新高

英國政府將減少國民保健服務（NHS）輪候患者人數，列為今年首要任務，首相辛偉誠（Rishi Sunak）今年初承諾縮短輪候名單。但NHS數據估計，英格蘭7月底料有768萬名患者輪候接受治療，創過去16年以來新高。

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英格蘭NHS預計，截至7月底有768萬名患者輪候治療，是自2007年8月有紀錄以來的最高數字，按月增加11萬人。

英格蘭同期有近39萬名患者，輪候常規醫院治療時間超過52周，高於6月底的38.3萬人。約7,289名患者輪候常規醫院治療時間超過一年半，略高於6月底的7,177人。

政府和英格蘭NHS早已訂立目標，希望到今年4月可處理所有輪候時間超過一年半的個案，但不包括特別複雜個案或選擇等待更長時間的患者。

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衛生大臣柏建熙（Stephen Barclay）周四（14日）表示，NHS在處理輪候時間達兩年的個案方面已有進展，並已幾乎消除所有輪候時間為一年半的個案，但指工業行動為NHS系統帶來壓力。

政府今年冬天為NHS提供額外兩億英鎊資金，但業界警告政府如不集中精力結束罷工行動，即使撥額外資金也無法阻止醫院冬天時出現進一步混亂。

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責任編輯：鄭錦玲