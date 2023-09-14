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【網絡安全】數碼港遭黑客攻擊　HKCERT籲機構及市民加強網絡保安戒備

科技 18:30 2023/09/14

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近日香港爆發大型網絡安全事故，由於外洩的資料數量龐大和涉及個人資料，於社會上引起大眾對勒索軟件的高度關注及討論。 香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）就表示，互聯網上有很多惡名昭彰的勒索軟件黑客組織，近年他們的攻擊以及造成的影響呈現明顯且嚴重的趨勢，HKCERT建議各界均應保持警惕並採取適當的防護措施。

【黑客入侵】數碼港資料再被放上暗網　專家促成立委員會處理

【黑客入侵】數碼港遭黑客入侵　已報警處理及關閉受影響電腦設備

HKCERT表示近年來，普遍操作此類勒索軟件的黑客組織多會採用多重勒索策略，如數據加密、竊取資料等來威脅受害者。這類型的組織會攻擊不同系統或軟件的保安漏洞，或以網絡釣魚方式來誘騙用戶開啟惡意電郵或訊息，再利用惡意程式入侵系統。

成功入侵後，黑客會先掃描受害機構的內部系統及檔案，尋找有價值的資料，例如個人資料、公司的財務及機密資料等，然後暗中將其傳送至黑客的伺服器。在竊取資料後便啟動勒索軟件，將受害機構的所有檔案加密，然後以威脅發佈或出售資料的方式勒索受害機構，以索取金錢。所以HKCERT呼籲機構及市民應多加留意，並提出三大方向採取適當的防護措施：

1）數據保護

  • 設立數據私隱政策，其中包括敏感數據加密和密碼政策，以及加密密鑰的隔離處理。 
  • 定期備份重要文件和數據，並離線儲存和加密備份。  

2）系統保安

  • 定期更新和升級系統和應用程式，以修補保安漏洞。
  • 加強網絡基礎架構，減少暴露於互聯網當中的端點。
  • 加強及定期檢視遙距存取系統的保安設定，啟用保護機制以強制檢測用戶設備的保安性（如安裝反惡意軟件、啟用個人防火牆，以及限制在後台運行的應用程序等）；禁止用戶安裝其他未經授權的遙距存取軟件。
  • 儘量減少擁有特權訪問權限（如網域的管理權限）的用戶數量，以限制攻擊範圍及影響。日常的操作亦只應使用沒有特權訪問權限的普通帳戶。 
  • 安裝終端保安解決方案，可以檢查電郵和網絡內容中的惡意下載內容，檢測和隔離惡意程式碼，以防止感染惡意軟件。
  • 設置網絡監察和保安檢測，一旦發現任何異常的網絡活動，立即處理事故。

 3）提高員工保安意識

  • 定期進行網絡安全培訓，以了解最新網絡威脅及提高員工識別網絡釣魚訊息的能力。 
  • 定期更改密碼，及使用多重身份驗證（MFA）來提高帳戶的安全性。  

HKCERT表示，如機構不幸成為受害人，亦不建議支付贖金予黑客，因黑客收到贖金後，不保證會提供解密檔案的方法或不公開及刪除所盜取的資料；即使事件得到解決，黑客可能日後亦會基於受害機構易於就範，再以相同的資料勒索受害機構，或再次攻擊該機構。 

【網絡安全】Mandiant下周舉辦主題演講　圍繞AI與安全準則、雲安全等議題

責任編輯：曾曉汶

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