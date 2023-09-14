▲ 【鱷王看法】橋水達里奧否定「現金是垃圾」？ 重申不支持買債

正當市場憧憬美息快將見頂，資金大舉湧入債市之際，「鱷王」達里奧（Ray Dalio）重申不看好債券前景。反而，從2019年起多次高調指「現金是垃圾」，繼去年轉稱現金是「中性選擇」，達里奧最新稱，暫時而言，持有現金是不錯選項。

市場關注全球各國債務上漲，被問及如何解決世界上的巨額借款時，創辦全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）的達里奧在新加坡出席論壇時表示，當債務在經濟中佔據很大比重時，情況往往會變得複雜且急速變化，因為利息支出也在成長，「我們正處急速變化的轉折點上」。

美國政府高赤字將引發發債兩難

達里奧稱，當美國政府赤字連年急增，政府需要在市場大舉發債，要在維持息率具吸引力與不損害發行人之間，很難作出平衡。一旦投資者選舉出售債券，推高孳息率，央行需要決定是否重新「印銀紙」、購入債券，而這會令通脹升溫，而「目前正處於這種情況」。

達里奧續稱，長遠而言，債券投資不是好的選擇。

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記者：伍鍵文