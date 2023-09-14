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【HKBN】香港寬頻任命財務總裁、人才關顧總裁及業務轉型總裁

股市 17:28 2023/09/14

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【HKBN】香港寬頻任命財務總裁、人才關顧總裁及業務轉型總裁

香港寬頻 （01310） 宣布新一輪管理層任命，正式委任余頌廷為財務總裁、鄭慧思為人才關顧總裁及佘雋知為業務轉型總裁。香港寬頻持股管理人及集團行政總裁黎汝傑指三人在推動業務變革方面擁有豐富經驗，相信他們將發揮關鍵作用，帶領集團達成目標，實現更高業務增長。

公司簡介指，余頌廷在科技、快速消費品（FMCG）、醫療保健和物流領域擁有超過30年經驗，曾任德勤、The Singer Company、Royal & Sun-Alliance Insurance、戴爾、沃爾瑪、華潤維麟健康投資及鴻霖全球運輸等跨國企業擔任財務專家。

鄭慧思則擁有超過25年的領導經驗，過去曾擔任源訊集團的亞太區人力資源總監、自動系統集團人力資源及行政管理副總裁，及電腦科學公司的人力資源總監。

佘雋知近年職場發展多變，據報曾任投行的佘雋知機緣巧合下認識Uber的負責人，得知對方有意發展亞洲市場後，2014年決定加入Uber，成為香港第一名員工，他2018年離開時為總經理。

當時有本地傳媒報道指，佘雋知在Uber任職期間，出席創科論壇時結識新世界 （00017） 副主席鄭志剛，雙方一拍即合，佘雋知其後轉投新世界發展旗下醫健品牌仁山優社任行政總裁CEO，不過，佘雋知在2020年離開後仁山優社，加入融合編程教育及咖啡店的初創公司Preface 任營運總監（ COO ）。

ET財智Talk

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編輯：李哲毅

港股 香港寬頻（01310） Uber HKBN
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