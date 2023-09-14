【職場趣聞】水浸當日同事要求WFH 老細話對大家心淡

最近香港經常下雨，而且部分地區又時有水浸的情況出現。有打工仔可能因為交通不便或安全考慮而希望在特殊情況下選擇在家工作，於是向老闆提出，怎料老闆表示，對於同事選擇在家工作而感到心淡。員工對於老闆的反應感到感到被忽視或不被重視，因為老闆沒有在意打工仔的安全，加上各地區的交通情況令打工仔上班的路上有阻礙。

有網民打趣表示

付清賬單，平靜的對你熱度退減 ! 亦有人表示



覆番佢一句，大家咁話啦！

雖然如此，亦有部分網民認為水浸之後的日子，除非打工仔的家是災區，在清理垃圾或仍然浸緊，否則可以照常上班的，故此認為老闆的要求合理。網民認為如果因為交通問題或實際情況不許可，應該事先與上司溝通，再因應情況而決定。事實上，在這種特別的情況下，建議員工可以試著與老闆溝通，表達自己的關切和需求，並尋求共識或解決方案。有時候，老闆可能未能充分理解員工的處境或者有其他因素影響到他們的決策。透過溝通，可以增加雙方的互相理解，並找到一個彼此可以接受的解決辦法。

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責任編輯：陳玉蓮