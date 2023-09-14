▲ 【特許金融分析師】CFA協會推私募市場與另類投資證書

CFA協會推出私募市場與另類投資證書 （Private Markets and Alternative Investments Certificate），將會以CFA（特許金融分析師） 課程內容為基礎，提供有關不同另類投資的基礎知識。

CFA協會，該證書適合以下人士參與：

私募市場與另類投資證書適合有志加入普通合夥人（GP）公司或為其他另類投資專家工作的業界新人

計劃把資金投放私募市場或另類投資的現有投資者或資產擁有人

隸屬普通合夥人（GP）公司或有限合夥人（LP）公司並擬為協助客戶而進一步了解投資環境和行業術語的顧問。

CFA協會又指，私募市場與另類投資證書涵蓋五個課程，考生可自訂進度完成有關課程，當中基礎課程加入行業從業員的見解和觀點，課程包括：一：私募市場與另類投資簡介、二：私募股權與私募信貸投資、三：房地產與基礎建設投資、四：大宗商品與天然資源投資、五：對沖基金投資。

CFA 協會專業學習課程及證書管理主管 Richard Fernand指，市場對私募市場與另類投資領域日益重要予以肯定，該證書課程與CFA考試三級課程的私募市場專修領域相輔相成。

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