【華為發力】華為摺機Mate X5開賣線上銷售再被「秒殺」　網傳炒價過萬

華為日前無預警突襲，先後公布推出四款新手機，引來熱烈迴響。其中今（14日）宣布開售的新摺機Mate X5，與先前開售的Mate 60及Mate 60 Pro一樣持續熱銷。據內地媒體報道指，Mate X5在10時08分開售後，線上銷售又再次被「秒殺」。一機難求的情況下，網上也有不少圖片指，Mate X5在內地的炒價已過萬。

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被內地網民戲稱為「電子茅台」的華為新摺機Mate X5，今正式開賣。如早前的預售情況一樣，同樣在短短一秒時間，華為商城的Mate X5就全數售罄。網上隨即流傳不同「炒價圖」，其中16GB+1TB的典藏版「水位」有增無減，最高價格為30,000人民幣（約32,295港元）；也有網民在微博上轉售紫色典藏版16+1T頂配，並表示「官方價16999，最低+1w（即加一萬）」。

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不過，也有網民在微博呼籲，買不到的沒必要加錢買，畢竟下午6時08分也將會有新一輪開賣。

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責任編輯：曾曉汶

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