【打工仔辛酸】社會新鮮人唔習慣返工 一個月後決定辭職 網民 : 我咁多年都唔想返工

在香港，大多數畢業生在畢業後都會到社會工作，並計劃長期從事相同的工作。這種看似平凡的生活方式，有些人無法適應。最近有一位畢業生表示自己在工作了一個月後，實在無法接受這樣的生活。他感覺自己的人生被剝奪，漸漸感到陌生。他明白如果不工作，可能會被貼上廢青的標籤，但他不想等到60歲才能享受生活。因此，他希望辭職後可以找臨時工作，賺錢後多去旅行，並計劃移居日本。

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亦有網民表示，即使移民去日本，也只是同樣被社會剝奪，只是給予第二個社會而已。相反，回去工作，學習一些技能，做一年又一年，不斷晉升，人工也隨之增加，找到自己的興趣愛好，有空才去豪華旅行，工作並不是想像中的那麽差。相反，做散工十年，你得到什麽呢 ？一直說要享受生活，但看著別人不斷成長，晉升，加薪，結婚移民他鄉，有房有小朋友，而自己只是所謂的追求自我的人，實際上只是懶惰，一成不變，老了還在說自己成功擺脫資本社會的控制，實際上只是一個廢老人。

不過那一個選擇，最重要的是知道自己需要甚麼。每個畢業生剛出來工作都總有不適應的時候，但若能夠找到自己喜歡的工作還是會適應的。當然亦有不少人一直都不適應，但因為現實的理由亦不得不工作。然而年輕就是本錢，可以多思考自己的人生希望走那條路，或是不停去學習，讓自己擁有更多能力可以改變現況。

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責任編輯：陳玉蓮