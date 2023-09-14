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美國汽油價升 華府與油商對話確保供應穩定

環球經濟金融 16:47 2023/09/14

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美國汽油價格近期回升，被指為推高上月通脹率的一大因素。白宮官員透露，能源部與石油生產商和煉油商對話，確保汽油價格飆升之際仍有穩定供應。

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白宮經濟顧問委員會主席伯恩斯坦（Jared Bernstein）周三（13日）表示，能源部正與產油商和煉油廠聯繫，以解決問題及努力確保穩定供應。

路透社引述美國煉油廠消息人士指，沙特與俄羅斯自願將石油減產期限延長至今年底後，拜登（Joe Biden）政府官員上周與石油工業公司接洽，評估庫存水平及了解煉油廠會否計劃暫時關閉。

汽油價格繼7月升0.2%後，8月更大幅升10.6%，佔消費者物價指數（CPI）升幅的超過一半。

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根據美國能源資訊局（EIA）的數據，上月第三周的油價升至每加侖3.984美元的高位，高於7月同期的每加侖3.676美元。

美國煉油廠秋季會進入維修季，再加上沙特延長減產對原油價格的額外影響，部分地區汽油價格料會進一步上漲。

拜登去年已釋放國家戰略石油儲備以應對高油價，國家石油儲備量降至約3.5億桶為數十年來低位，今年如再動用或增加風險。

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責任編輯：鄭錦玲

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