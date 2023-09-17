【食安衛生】引自動化設備　中央廚房設獨立出入口

▲ Cooking Mission創辦人Jenny Kuo表示，其生產的代工食品全為預置或半成品，大部分只需要隔水加熱及擺盤即可出餐，能大幅縮短餐廳事前準備食材及烹飪的時間。（受訪者提供）

為提升合作商戶信心，Cooking Mission除着重培訓團隊的食安意識外，也在工場設計方面，嚴格貫徹高質量的衞生標準。該工場主要由廚房和寫字樓組成，前者佔8成空間，當中包括材料儲存室、沙律製作室、烹調室，以及食品包裝室4大獨立區域。

Cooking Mission創辦人Jenny Kuo指出，大多數中央廚房只有一個門口，意味食材運送和製成品出貨，都是來自同一出入口，這在保持食物衞生方面，或存在較大的安全風險。

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該公司廚房的入口和出口則是獨立分開，食材從入口運送進來，再通過4大區域，讓食品製作「一條龍」完成，最後才經由出口將製成品運出去，確保所有流程能在ISO22000和HACCP國際衞生標準的環境下完成。

為降低職業安全風險，中央廚房亦引入不少自動化設備，協助製作和包裝食品。Jenny表示，無論是全職還是兼職員工，現時招聘人員都很不容易，自動化設備有助減低人手的需求，同時也希望藉此減輕員工的工作負擔，作為留住人才的吸引力。

研生酮料理 迎健康飲食需求

中央廚房在香港絕不罕見，市場競爭也頗為激烈。Jenny表示，不少中央廚房會以平價搶客，而且只接受大額定單；而她則選擇製作精品款式和客製化食品，同時瞄準酒店、連鎖咖啡店和銀行集團一類中高端商業客戶。

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再者，普遍中式菜的製作工序都較簡單，因此很多中央廚房都是以烹煮中式菜為主，但Cooking Mission就主打西式及東南亞食品，例如去骨海南雞、手工松露雜菇春卷、鹹酥雞、手撕墨西哥豬、磅蛋糕、曲奇餅和月餅等。

Jenny認為，跟主流走不一樣的路綫，有助於開拓藍海，在競爭中突圍而出。此外，她也看好都市人愈來愈注重健康飲食，所以也與員工積極研發生酮料理，例如早前就與本地精品咖啡店NODI Coffee合作，推出生酮松露雜菌椰菜花飯和生酮肉醬千層麵，滿足追求時尚與健康的食客需求。

記者：陳卓賢

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