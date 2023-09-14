【茅台朱古力】茅台再出跨界新品　夥德芙推酒心朱古力　周六發售

▲ 【酒心朱古力】茅台再推跨界新品 夥德芙推酒心朱古力 周六上市

貴州茅台（滬：600519）與瑞幸咖啡推出的「醬香拿鐵」迅速走紅，茅台周四（14日）與美資瑪氏（Mars）食品公司旗下德芙（Dove）朱古力，聯名推出跨界新產品酒心朱古力，預計於周六（16日）正式上市。

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茅台和德芙同日於微博宣布，「官宣了！不藏了，酒心巧克力，9月16日見」。值得留意的是，茅台周三（13日）晚已發布一張海報，預告周六將推出新產品，並配上寫有「入口即化、回味悠長」字眼的海報。

有内媒引述消息指，酒心朱古力禮盒系列分為經典和減糖系列，每個版本亦分別有2顆裝、6顆裝、12顆裝共四種規格。當中，經典版每盒價格分別為35元（人民幣，下同）、99元、169元；減糖版每盒價格分別為39元、109元、179元。

與此同時，茅台董事長丁雄軍周三於「2023ESG全球領導者大會」上表示，茅台已經形成了覆蓋景區、博物館、商業街、酒店、機場、醫院等上百億資產的酒旅康養產業集群，還開發推出了「+茅台酒」的系列周邊產品，比如「茅台冰淇凌」、「醬香拿鐵」等。

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記者：伍鍵文