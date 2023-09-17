【管理心得】中央廚房代工　重廚師工作生活平衡

▲ 與員工緊密溝通是Jenny最重視的管理文化，由於廚房和寫字樓相連，這方便她與廚房同事隨時見面和開會，即時了解各種情況。（受訪者提供）

受疫情及人手短缺衝擊，香港餐飲業面臨嚴峻挑戰，亦有不少食店結業，但有一位女工程師看好食品代工的前景，以及市場對食物安全標準的需求，兩年多前創立了中央廚房代工工場Cooking Mission，主打客製化食品，瞄準中高端商業客戶（詳見另文--「精品款式+客製化食品 拓藍海」），盼為本地餐飲業守護「香港製造」的品牌。

成立Cooking Mission之前，Jenny Kuo曾於2019年開設兩間咖啡室，主要售賣甜品和蛋糕；惟不久後新冠疫情爆發，令生意額大減，更一度跌至零收入。這段創業經歷，令她體會到本港餐飲業的經營困難，也讓她洞察到食品代工有很大的市場需求。

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花3個月聘大廚 管理廚房團隊

Jenny表示：「在經營咖啡室時，曾遇上人手不足、招聘廚師困難等情況，深明這些痛點已是餐飲業的常態。而中央廚房能為餐飲商戶提供食品供貨服務，減輕廚師和店員的工作負擔，在人手不足的情況下，保持食品質量水準。」

她認為中央廚房在港很有發展潛力，因此決定轉型為B2B（企業對企業）食品批發，並在2021年成立Cooking Mission。

工程師出身的Jenny擁有生物科技的工作背景及經驗，對經營食品工廠有非常嚴謹及科學化的要求，且很注重食材質素和衞生程度。例如在食品研發、制定標準作業流程（SOP）、產品的品質檢驗等方面，都把ISO22000及HACCP國際衞生牌照列入其生產標準。

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但要確保工場營運能保持高度衞生標準，招聘合適的大廚是非常關鍵，因為這崗位需要負責管理和監察整個廚房團隊，包括其他廚師和包裝工人的工作流程。當時Jenny就花了3個月時間去面試不同人選，最終才找到一個背景、經驗和個性都切合她要求的大廚。

她指出，該大廚此前曾在酒店任職，擁有30年餐飲業經驗，對ISO22000等食安管理標準相當熟悉，所以非常放心將廚房交給他打理，同時也給予他高度的自主權，安排廚房各項營運流程。

現時招聘具有豐富經驗的廚師是頗為困難，如何吸引人才加盟，Jenny認為提供優厚的福利和令人舒適的上班時間是方法之一。

例如大部分餐廳的廚師，每天都需要工作至很晚，甚至要到凌晨時間才可下班；但Cooking Mission的上班時間是早上7時半至下午5時半，這安排更有利於廚師達至工作與生活平衡，也成功吸引適合的人才加入。

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安排在職培訓 鼓勵溝通助營運

此外，Jenny也相當注重團隊精神及在職培訓，因此會安排所有員工參與有關食物安全的研討會，讓他們學習如何保持工作環境的衞生。同時，她亦很重視與員工溝通，鼓勵他們積極反映工作遇到的問題，方便管理層提供即時的解決方案，讓營運流程更順暢和人性化。

她提到以往經營咖啡室時，因為業務性質的關係，很難在時間上安排Team Building的活動，員工們除了工作就很少會聚在一起。現在中央廚房的經營模式，不但為員工提供更理想的工作時間，也令大家更易於安排聯誼聚餐、參與送暖探訪等義工活動，這不但帶來更開心的辦公環境，也更易於建立緊密的連繫。

記者：陳卓賢

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