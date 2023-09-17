湯文亮：利息太貴 業主不敢消費

有年輕朋友同筆者講，現在政府雖說振興經濟，但時不利兮，怎樣說都無用，朋友以自己為例，有一個市值2,500萬元住宅單位，四成按揭，不超過1,000萬元，年薪150萬元，本來已經是人中龍鳳，但自從利息飆升之後，他覺得自己很窮，不但要做月光族，甚至要問「財仔」（財務公司）借錢。

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在以往利息只是2厘的時候，他每年只需要付20萬元利息，再加上要還本金4%，每年總共要付60萬元，還有90萬元可以用，對一個年薪150萬元的人來說，養一部車是必然的，除了衣着之外，每年去旅行，閑時光顧Omakase食店是很普通的事。老實說，朋友縱使生活不錯，但儲蓄就很難。

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高息供樓令人難儲蓄

自從美國暴力加息之後，香港利息跟隨美國上升，現在他每月要付6厘利息，再加上4%還本，每年本金與利息要還100萬元，生活費只剩50萬元，除了不養車之外，同時要減少消費，包括出外食飯，要等到利息回調至3厘以下，才有多餘錢可以消費，以一個年薪150萬元的才俊，仍然要節衣縮食，試問其他打工仔又怎打算？

利息太貴，無人夠膽消費，尤其是有自住單位的業主，有錢都留下來供樓，所以就算政府有甚麼振興經濟的計劃，效果都不會很顯著。最有效的就是讓業主可以還息不還本，直至利息下降至3%或以下為止，有了這些本來準備還本的資金，就算沒有甚麼振興經濟的計劃，市面的營商環境自然會好起來，否則，在沒有足夠資金之下，所有振興經濟的計劃都是吃力不討好。

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市民安心自然肯消費

近日，同業拆息及定期存款利息同步下跌，估計美息離下跌之期不遠，當利息開始下跌，大眾市民尤其是業主就可以放心消費，政府亦不需要搞甚麼大笪地式振興夜經濟計劃，只要令市民感覺安心，就自然會消費。如果政府真的要搞一些政策，倒不如放寬壓抑樓市辣招，以及減收股票印花稅，雖然可能令稅收減少，但對於刺激經濟有正面作用。

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