【全球採購】10月環球資源香港展開幕　電競及智慧能源最熱門

環球資源（Global Sources）將在10月11日至30日在香港亞洲國際博覽館舉辦環球資源十月香港展，並全新規劃升級，以順應當前全球採購趨勢和市場格局。展會預期吸引全球超過10萬專業買家訪展。

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本次展會將重點聚焦「電競、智慧能源、安防、運動」等熱門行業領域，融合「科技環保、綠色可持續發展、AIoT、潮流色彩」等元素，雲集約5,000家亞洲優質供應商、9,000個展位，帶來超過30萬件專業創意精品及周邊生態產品，全面展示創新科技和設計概念的應用。

電競專區展示新趨勢

電子競技近年發展勢頭迅速，這趨勢也帶動了周邊配套產業及相關硬體技術的發展。環球資源在一期消費電子展二號館特別策劃遊戲及電競產品專館，全方位覆蓋電競及遊戲硬體產業鏈，涵蓋遊戲機及周邊配件、電競設備、VR遊戲裝置、家庭娛樂產品等展品。

除專館展示豐富多樣的電競及遊戲產品外，本次展會還精心打造多項專區，包括電競產品發佈會、至酷的多場景體驗區、對戰區、手機遊戲區、電競房等，力圖營造熱情火爆的電競氛圍，直觀地呈現配套硬體產品的使用場景，提升買家沉浸式採購體驗。

智慧能源方案需求殷切

近年隨著全球能源需求不斷增長，智慧能源的市場需求隨之不斷升溫。據環球資源最新買家資料顯示，在環球資源註冊並採購過智慧能源相關產品的年度活躍買家已突破453,007位。

為緊跟市場趨勢，填補全球供需缺口，環球資源於二期移動電子展全新規劃智慧能源館，展示相關領域電子類產品，包括可擕式儲能、家庭儲能、太陽能產品、逆變器、充電樁及其他清潔能源產品，重點展示各類智慧能源產品的應用場景及綜合解決方案。

為豐富展示效果，展會還將運用數位化等新型方式對展品進行全面展示，為來自貨源地的供應商和來自世界各地的優質買家創建高效的展示和溝通平台，促成更多有益合作。

環球資源：促進更多商業合作機會

環球資源香港展及海外展業務副總裁高嘉顯表示，今年4月的環球資源香港展，消費電子展的展位數是打破了自消費電子展開辦以來的歷史記錄。為應對當前全球採購趨勢和市場格局，進一步滿足市場採購需求，環球資源十月香港展對展會進行了全新規劃升級並擴大展會規模，包括針對主流趨勢推出專品專區；將時尚產品展拆分至三期等，以期通過更專業垂直的服務提升全球買家的採購體驗，促進更多商業合作機會和夥伴關係的孕育。

高嘉顯表示：「貿易發展離不開優質資源的匯聚，環球資源憑藉全球化視野、專業化服務和不斷創新的舉措，為展會引入更多全新的產品體驗，包括電競活動、智慧能源生態展示、安防體驗、運動秀場等，為全球採購者提供更加方便、高效和專業的服務。我們期待十月黃金採購季的到來，聯同眾多合作夥伴一起促成貿易繁榮。」

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責任編輯：李智賢

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