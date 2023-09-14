▲ 【分析】花旗：人民幣貶值趨勢將持續 贏家輸家涉及哪些股份？

今年來人民幣兌每美元貶值約5.2%，花旗指，基於中美貨幣政策迥異，人民幣貶值趨勢將持續，當中原材料及工業兩大行業料最受惠於人民幣貶值，而收入來自海外市場的交通運輸行業及部分擁有美元及歐元債務的綜合企業，則會是最大受害者。

人民幣貶值受惠股 股份 行業 評級 目標價（元） 若人民幣貶值5%，2024年純利變化 招金礦業 （01818） 原材料 買入 14.2 6% 紫金 （02899） 原材料 買入 17.4 5% 洛鉬 （03993） 原材料 買入 6.9 5% 濰柴 （02338） 工業 中性 11 4% 江銅 （00358） 原材料 中性 14.8 3% 五礦資源 （01208） 原材料 買入 4.4 0% 中鋁 （02600） 原材料 買入 4.39 0%

花旗表示，中國經濟復甦速度緩慢、美元強勢及中美關係緊張，令人關注中資股前景，而從股票投資策略來看，該行偏好A股多於H股，因A股市場有更多政策支持。

人民幣貶值受累股 股份 行業 評級 目標價（元） 若人民幣貶值5%，2024年純利變化 首都機場 （00694） 工業 中性 5.3 -5% 復星國際 （00656） 工業 買入 7.1 -7% 東航 （00670） 工業 買入 3.3 -10% 國航 （00753） 工業 買入 8.1 -12% 南航 （01055） 工業 買入 5.5 -13%

行業方面，花旗繼續偏好互聯網、科技、消費、交通運輸四大行業，予「增持」評級，而因應經濟增長較預期放慢，該行近日略為提高互聯網及科技行業的持倉，並降低消費及交通運輸的持倉。該行重申H股的首選股為周大福 （01929） 、比亞迪 （01211） 、金沙中國 （01928） ，同時納入友邦 （01299） 、攜程 （09961） 及中國航信 （00696） ，主因看好行業及公司前景。

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編輯：陳韻妍