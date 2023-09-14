凱和山首批最平312.5萬　折實呎價低見9168元

路勁（01098）及深圳控股合作發展，位於屯門管翠路的凱和山公布首張價單，涉及140伙，發展商最多提供18%折扣，折實價由312.5萬元起，折實呎價低見9,168元。路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰指，凱和山是根據市況及樓盤質素而定價，較同區對上一個樓盤有近三成折讓，由於單位開則較大，樓花期短，故對銷情充滿信心。

凱和山首張價單涉140伙，提供開放式至三房戶型，以最高折扣，即18%計，折實價由312.5萬元起，至最貴824萬元，折實呎價約9,168至12,336元。最平單位為5座2樓K室，實用面積291平方呎，折實價312.5萬元，折實呎價約10,739元。值得留意的是，凱和山折實平均呎價僅約11,088元，似乎是以成本價賣樓，皆因路勁基建執行董事單偉於2017年透露，若連同地價計，上址總投資額逾50億元，料每平方呎成本價約1.1萬元。陳健聰回應指，項目尚有單位未推出，現暫難衡量項目利潤。

翻查資料，長實（01113）及新地（00016）合作發展的飛揚第2期，與凱和山僅相距數分鐘車程，今年3月以「深水炸彈價」推出首批單位，折實平均呎價1,2509元。相比之下，凱和山首批單位定價有明顯折讓。

資料顯示，凱和山位於管翠路18號，提供693伙，設開放式至四房戶型，另有特色單位，實用面積由291平方呎起，至最大3,419平方呎，預計入伙日期為明年6月底。

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