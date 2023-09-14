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【飲食小知識】幾時先可以買到麥當勞熱辣辣薯條？ 除咗走鹽原來仲可以咁做?

理財智慧 17:05 2023/09/14

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很多人都想在麥當勞享受到熱辣辣薯條，但有時要碰上新鮮出爐的熱薯條並不容易，往往需要依賴一些運氣。會否有方法可以增加成功品嚐到熱辣辣薯條的機會呢 ？傳言中，有人說只要要求走鹽，就能確保拿到熱辣辣薯條。不過，現在許多麥當勞分店已事先準備好兩種類型的薯條，包括走鹽及不走鹽，這意味著單純要求走鹽並不能保證熱辣辣薯條的供應。但原來另有方法可以享受到熱辣辣薯條，即睇網民建議。

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網民的意見都只是參考，需要留意即使你使用了上述的措施，仍然無法完全保證每次都可妁享受到熱辣辣薯條。但這些方法可以增加成功的機會，讓您更有可能品嚐到新鮮出爐的薯條。

【香港迪士尼樂園】全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區 港人優先場如何訂 ? (記者率先帶大家參觀現場) 拆解迪士尼樂園門票貴得有理 ? 【見下頁

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重新改編《魔雪奇緣》音樂

在樂園可以真實地感受到安娜、愛莎、基斯托夫的聲音，全因為主題園區採用華特迪士尼幻想工程最先進技Audio-Animatronics® 所研發的發聲機械人，讓賓客真實地感受到安娜、愛莎、基斯托夫等人物活現眼前。另外，為了加強魔雪奇緣世界內的故事元素，團隊邀請了屢獲殊榮的作曲家Andrew Cottee重新改編《魔雪奇緣》電影系列內耳熟能詳的音樂，製作成為園區內不同地方所播放的背景音樂。這些充滿電影感的音樂創造了完美的氛圍掀動賓客的情感，讓賓客能更盡情忘我地投入《魔雪奇緣》的故事裡。

港人優先場價格詳情 :
11月17至19日上午11時至下午3時「搶先玩」

持港澳身份證市民可於Klook 購買「搶先玩」門票，在開幕前三日前即11月17、18或19日，上午11時至下午3時進入魔雪奇緣世界。成人票價為980元，兒童票價則為780元，0至2歲小童免費入場。

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責任編輯：陳玉蓮

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