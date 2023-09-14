【綠債2023】綠債下周一開賣 券商提早獲百名意向客登記涉資千萬

▲ 券商已接獲逾百名意向客提早登記抽綠債

第2批零售綠色債券雖於下周一（9月18日）才推售，但有券商已接獲逾百名意向客提早登記，當綠債正式開賣便正式入票，涉及金額超過千萬元。致富證券董事暨證券業務部主管郭家安回應本報查詢指，約有100名客戶有興趣申購綠債，涉資約1000萬元；平均落注約10手（每手1萬元），最大飛是30萬元。

專家：3大理由證綠債值得捧場

專家以3大理由認為綠債值得認購，且建議申請10手，包括：

（1）保底息率高過1年定存息：本港拆息雖連日抽升，但港銀並非一面倒加息，招商永隆減1年期息率0.05厘，新息率至4.45厘，頓失落冠軍寶座，幸而大眾財務企硬，力保1年定存息率4.5厘，但仍跑輸綠債的4.75厘保證年回報。

何況花旗料美國加息周期快近尾聲，高盛更預計明年次季起聯儲局或掉頭減息，按理港息也跟減，定存息難免趨跌。反觀，綠債鎖定3年定息4.75厘，市料避險族是今年最後一次搶高息機會。

（2）低門檻享更高息：現時1年期定存最高息是大眾財務的4.5厘，門檻須50萬元，相反綠債入場費僅1萬元。至於兩年期的高息王，是虛擬銀行匯立（WeLab Bank）的4.2厘，年息亦較綠債低0.55厘。

如一手黨長揸綠債3年，以保底息4.75厘計，期內可賺取1425元利息。

中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部副總經理周國昌預期，不排除綠債有超過50萬人申請，建議有充裕流動資金人士可認購10手。

（3）買賣方便：綠債設二手市場，10月11日在港交所 （00388） 掛牌，捧場客萬一手緊，可隨時套現，不似定期存款鎖死一段時間，要是提早取款，銀行或罰手續費，甚至個別業界不允中途離場。

眼下銀行與券商大鬥法谷綠債客，經中銀香港認購綠債券費用全免，兼可參加抽獎贏取最新型號iPhone等超過100份豐富獎品。富昌大堆頭推16項優惠（當中是豁免多項收費的15免）、長橋證券（Longbridge）14免兼最多獲1800元現金回贈、耀才 （01428） 及輝立11免、上商10免兼ESG投資大抽獎贏3888元現金獎賞、大新 （02356） 及工銀亞洲9免、致富證券及恒生 （00011） 8免、滙豐（HSBC）、創興、建行亞洲、招商永隆及信銀國際7免、花旗及渣打香港 （02888） 6免。

經紀行更加碼谷優惠，致富證券向全新客戶送300元超市禮券、成功薦新客開戶推薦人獎百元；耀才向合資格新客送滙豐 （00005） 及盈富 （02800） 、轉倉客再送騰訊 （00700） 等藍籌股；以至輝立提供借孖展申購3萬元到5萬元綠債，一口價收68元手續費，抽6萬元至10萬元收費138元。至於全港最多零售客的富途（美：FUTU），則暫未出優惠。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪