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花旗裁掉管理層 CEO:為了股東，這樣做絕對是正確的

環球政經 18:50 2023/09/14

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花旗集團（Citigroup）（C）將在一次大範圍的重組中撤掉一層管理層並裁員，這將使首席執行官弗雷澤（Jane Fraser）擁有更直接的控制權，因為她試圖簡化公司並提振其股價。

該銀行五個部門的負責人將直接向首席執行官匯報，還將削減北美以外的地區領導職位。預計將裁員，但裁員數量和財務影響尚不清楚。

【iM人物專訪】因應4種經濟情境 英sir教點砌投資組合

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弗雷澤周三（13是）在紐約對投資者表示：「我們在這裡做出了艱難、有影響的決定。 這些決定在銀行內部不會受到普遍歡迎。這會讓我們的一些人感到非常不舒服。我對此絕對沒有意見......。為了我們的股東，這樣做絕對是正確的。」

在首席財務官梅森（Mark Mason）表示維持公司今年的支出指導不變後，公司股價上漲了 1.7%。

雖然花旗已經出售了不少業務，並正在努力解決監管問題，但其股價一直落後於同行。這次大刀闊斧的重組是弗雷澤自2021年執掌花旗以來提高利潤和精簡銀行戰略的又一舉措。花旗仍在處理美國監管機構於 2020 年下達的同意令，該命令要求糾正其內部控制中的若干 「長期缺陷」。

【延伸閱讀】大行報告：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元，請按【見下頁

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記者：張瑋婷

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