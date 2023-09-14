【虛擬資產】JPEX發聲明斥證監會不公平打壓　證監轉介警方　林作割席、新加坡攤位人去樓空

▲ 【虛擬資產】JPEX發聲明反擊：證監會不公平打壓、破壞香港Web3前景 林作割席、新加坡攤位人去樓空

證監會周三（13日）發出長近2000字警告聲明，點名提及JPEX透過網紅及場外虛擬資產貨幣兌換商，但JPEX旗下的實體一概沒有獲證監會發牌，並列舉JPEX 有6大可疑之處。JPEX 周三晚上發聲明反擊稱，證監會不公平打壓，平台將考慮取消於香港地區的牌照制度申請，並調整未來的政策發展，而證監會亦應為破壞香港發展加密貨幣的前景，負上全盤責任。

不過，JPEX 承認，2月宣布有意申請牌照，但其後一直更新進程，原因相關牌照申請部署及法律文件準備工作需時，而有關事宜需有待正式提交申請，才向用戶全面披露，現階段平台仍在準備當中，尚未遞交牌照申請。

JPEX又斥證監：

與香港特區政府立意決定將香港立意打造為Web3.0都會的形象有所沖突，如證監會無意營造一個對加密貨幣企業友好的環境，香港成為Web 3.0 都會的道路將會遙遙無期

用戶稱無法從JPEX出金 證監：轉介警方

與此同時，有用戶網上聲稱無法從JPEX出金，若想以美元穩定幣USDT出金，提款上限設為1000USDT，卻收取999USDT，變相禁止客戶提取。

證監會回應本報查詢時稱，會將案件轉介警方。

JPEX聲稱參與新加坡TOKEN2049會議 攤位卻人去樓空

JPEX稱，平台亦正參與於新加坡舉辦之「TOKEN 2049」會議﹐與業內精英其同商議行業前景。

值得留意是，Web3 加密貨幣峰「Token2049」在周三、四（13、14日）在新加坡舉辦，而JPEX為Token 2049 新加坡峰會的鉑金贊助商。JPEX攤位在周三被證監點名前，有大量工作人員熱情招呼介紹業務，同時推出扭蛋抽獎活動，周四即人去樓空。

近月公開表明要成為JPEX合伙人的林作在社交平台發文指，將不會再公開推廣任何，香港末有申請牌照的交易所。

有鑒於今日香港證監會公開通告，林作及林作OTC為符合法規及證監會要求，今天起不會公開推廣及提及任何香港末有申請牌照的交易所。

▲ 【虛擬資產】JPEX遭證監會斥經營手法不當翌日 林作即割席、新加坡展會攤位「人去樓空」

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記者：李哲毅