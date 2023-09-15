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【裝修攻略@iM網欄】防水騙局 實報實銷呃錢手法

名人薈萃 05:00 2023/09/15

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上次就同大家解釋咗咩係防水針，今次就同大家拆解呢啲公司嘅兩大呃錢手法！

【Wealth封面故事】(有片)專訪黃國英 因應4種經濟情境 英sir教點砌投資組合【下一頁

同場加映：【青姐話】有國策  有辦法？

青姐話

今年七月，防水騙局的騙徒在澳門進行類似行騙手段，並已有人被司警抓獲提告。報導中提到：

「司警偵破兩宗有關連的勒索、犯罪集團和相當巨額詐騙案，五名本地及內地男女疑假扮處理樓宇滲漏水的專家，其中三名男女涉及兩案。他們在網上登廣告，以低價、快捷處理樓宇滲漏問題作招徠，然而開工後即大幅調升價格，有事主更遭勒索，施工只是裝模作樣，所採用「防水漿」根本不能防滲漏。」

【足本重溫】黃國英專訪80分鐘足本播放【下一頁

我們在網上找到這種物料，每斤物料售價約$4，但這些騙徒卻收費100倍以上的「材料費」。

他們會聲稱按照所耗用的物料數量收費，然後戶主必問一般會用多少，騙徒便會訛稱一般用料不多云云。先報價料錢$380/斤或$480/斤（相關物料在淘寶售$4/斤），然後在現場施工時，就一下注入40斤物料，向戶主索取費用$2萬多元，比拆掉地台重鋪瓷磚造防水還要貴上一倍。

打針防漏 (1)

當事主報警，警方不會受理，因苦主的確與騙徒約定了按物料收費、且已付款，事主亦無法對不知名號、沒負責人、地址亦虛構的「公司」進行民事索償。

同場加映：【溫股知新】港股望回穩  政策繼續等

溫股知新

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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