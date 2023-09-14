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【業務調整】澳洲國民銀行擬關閉香港辦事處　業務將整合至內地、新加坡等地

股市 16:06 2023/09/14

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【業務調整】澳洲國民銀行擬關閉香港辦事處　業務將整合至內地、新加坡等地

澳洲國民銀行（NAB）據報計劃關閉香港辦事處，並將業務整合到中國內地、新加坡和日本。外媒引述該行駐新加坡一名高層Krista Baetens在聲明中表示，該辦事處將在未來18個月關閉。據悉，辦事處位於灣仔，約有50名員工，計劃於2025年初全面關閉，該些員工主要從事支援服務，包括財資部、風險和法律等。

外媒引述Baetens指，關閉香港辦事處是艱難的決定。「這個決定是在對我們的戰略進行了全面評估之後作出的，反映了我們力爭保持企業和機構業務與NAB及客戶的最大機遇相匹配。」該行聲明同時指，在大中華區的客戶和投資者將通過上海及亞洲、英國、歐洲、美國的其他分支機構以及澳洲總部獲得服務，「公司仍致力於在亞洲發展，我們在新加坡、東京和上海的分支機構是我們在這一地區的主要客戶服務中心」。

報道又稱，西太平洋銀行（Westpac Banking Corp）最近亦已關閉香港分支機構，澳新銀行和澳洲聯邦銀行則繼續保持在香港營運。

ET財智Talk

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