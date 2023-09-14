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【港元定存】逾10間銀行港元定存息4.8厘或以上 息率跑贏綠債保底息

Hot Talk 15:48 2023/09/14

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逾10間銀行港元定存息，達4.8厘或以上。

焦點港銀港元定存年息比較

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其他港銀港元定存年息比較

銀行年息（厘）存期起存額（元）備註
渣打10.007天1萬7月28日加2厘，白金外匯會員或優先私人理財戶，合資格兌換資金，網上優惠
工銀亞洲8.001個月10008月1日新推，手機e開戶新客，開立全新「綜合賬戶」及「投資賬戶」；以上限5萬元計，賺息333元，至12月底
集友7.007天10萬6月30日加1厘，合資格個人或公司客戶，兌換資金，手機或網上銀行只適用於個人客戶，公司客須分行開立；不設存款上限，至9月28日
眾安*6.603個月1萬8月5日推迎新獎賞，新客透過現有用戶的邀請推廣碼成功開戶（包括港人及訪港旅客），獲4.39厘加息券1張，計及基本利率2.21厘，以上限5萬元，賺息800元；至9月19日
南商6.007天10006月15日加0.5厘，網上或手機銀行開立；分行開立須3萬元，兌換資金，上限1000萬元
花旗5.003個月5萬9月6日減0.2厘，私人客戶業務新客（開戶至少有800萬元資產）及新資金，開立投資戶口及持有等值7.8萬元的指定產品；以上限800萬元計，賺息逾9.9萬元；至9月16日
東亞4.80兩個月10004月20日推，開立BEA GOAL新客戶，透過電子網絡銀行或手機程式鈙造定存，以上限2萬元，賺息160元；至9月底
大眾銀行4.703個月50萬9月13日加0.3厘，透過PBHK Digi手機銀行以合資格全新資金，在牌價息4.4厘再額外加0.3厘；優惠至9月底
信銀國際4.653個月10萬9月14日加0.3厘，CITICdiamond理財戶（每日平均結存總值400萬元），新資金，指定手機程式開立
富邦4.50半年100萬8月28日減0.1厘，合資格個人及公司客戶以新資金在分行開立
大新4.50半年100萬8月16日加0.1厘，全新VIP客，上限500萬元
招商永隆4.451年500萬9月13日減0.05厘，8月10日把門檻從50萬元驟加450萬元；手機App存款
華僑銀行4.401年10萬8月21日加0.25厘，現有或升級至宏富理財戶，新資金，上限800萬元；全新宏富理財戶須100萬元
大眾財務4.35半年、7個月及1年50萬9月14日減0.15厘，財務公司不受50萬元存款保險計劃保障
平安壹賬通*4.301年1009月7日減0.2厘
創興4.303個月50萬9月4日減0.05厘，網上或流動理財雲利率，上限5000萬元
交銀香港4.253個月100萬8月30日減0.1厘，指定理財戶，網上新資金定存
富融*4.006個月及1年19月6日推
Mox*4.001年19月2日減0.4厘
上商3.936個月10009月12日加0.15厘，網上或流動銀行優惠，先到先得
天星3.803個月10009月6日減0.2厘
livibank*3.401年20萬虛擬銀行
眾安*3.011年1虛擬銀行
*虛擬銀行
註：最終條款以銀行公布為準，每銀行只列最高息，截至9月14日

好息族注意，銀行扭轉連日的加息戰，3大發鈔行雖輪流加港元定期存款息，但中小行卻無懼照減定存息。今天（9月14日）有5間港銀調整息率，當中有3間減息，包括大眾財務全面減息0.15厘，當中半年及1年期年息報4.35厘；大眾銀行降低1年期息率0.1厘至4.1厘；星展微削1年息率0.05厘至4.25厘。反觀，建行亞洲4連加，最高是3個月，年息提高0.15厘至4.75厘；信銀國際調升3個月年息0.3厘至4.65厘。

另外，集友則把3個定存優惠——1個月2.8厘、3個月4.2厘，以及6個月4.25厘的截止期延至下周三（20日）。

高息存款計劃 多屬7天超短存

檢視眼下各行的最高息，當中提供4.8厘或以上定存息有13行，跑贏綠債4.75厘墊底息，惟普遍是7天超短存，冠絕全城是建行亞洲的13.8厘，以起存額50萬元計，全期賺息逾1300元。

此外，總結今年首9個月的搶存戰市況，主要有4大特色：

（1）實際賺息未必多：舉天星（AirStar Bank）迎新大禮包為例，新開戶於10日內從轉數快或其他銀行存入千元，享「存入禮」獎賞，在7天年息0.05厘外，再獲加10厘，合共10.05厘。不過，以進場1000元計，期內賺息不足兩元，即使按上限5000元衡量，亦只袋息9.6元。

（2）優惠屬快閃：信銀國際半年有4.68厘，打破富邦的4.6厘而膺新息王，可惜這中資行的銀債退款優惠限期甚短，自8月18日開始，8月底已完結。

（3）優待大戶：市傳滙豐（HSBC）於7月曾向特選大戶不定時提供3個月年息5.15厘，半年年息達5.21厘，門檻為50萬元新舊資金，遠較龍頭行公開的牌面息3個月年息僅4厘、半年年息4.2厘高。同樣，渣打香港 （02888） 傳向高端客提供3個月年息4.1厘，半年年息4.58厘，若以1年4.88厘計，後者為創新高息率。惟8月底滙豐已撤5厘息，渣打現為銀債退款客提供1年4.8厘，險勝綠債的4.75厘。可是，以上優惠只屬於被邀的特選客戶，又或個別分行的推廣，普羅的追息族無份。

（4）中長期5厘息絕跡：縱使本港優惠利率（P息）已累加3.875厘，滙豐現為5.875厘創15年新高，惟長期定存卻未再有破紀錄的息率。去年第4季1年期定存息最高為5.5厘，今年初已縮窄至5.05厘，如今的高息王僅得4.45厘，由招商永隆提供，比去年低逾1厘，反映銀行拒以高成本鎖定太長期存息，畢竟市料明年美國步入減息周期，料港銀屆時跟減。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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