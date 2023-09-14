歐央行本日稍後議息 市場料加息可能性為63%

歐洲中央銀行（European Central Bank）稍後決定是否將其關鍵利率上調至創紀錄的峰值，市場關注其是決定對抗通脹的最後一步加息，還是在經濟惡化的情況下暫緩加息。

歐元區 20 個成員國的中央銀行面臨著兩難境地。即使在連續九次加息之後，物價漲幅仍是其 2% 目標的兩倍多，而且預計兩年內都不會放緩到這一水平。

但是，全球大部分地區借貸成本的上升和中國經濟的萎靡不振正在對經濟增長造成影響，歐元區現在很有可能出現衰退。分析師和投資者一直傾向於歐洲央行暫停加息，直到《路透社》周二（12日）報導稱，歐洲央行將把明年的通脹預期上調至3%以上，從而增強了加息的論據。

歐央行的決策者們認為，2024年的預測對於確定目前仍高於5%的通脹率是會回到目標水平還是有可能長期停留在較高水平至關重要。

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丹斯克銀行（Danske Bank）經濟學家克里斯蒂安森（Piet Haines Christiansen）說：「通脹勢頭太強，歐洲央行根本無法暫停。」

大多數經濟學家預計歐洲央行本周將維持利率，但隨著市場情緒的轉變，貨幣市場目前認為歐洲央行加息的可能性為63%，預計這將是2022年7月開始的加息周期中的最後一次。

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如果本日稍後加息 25 個基點，歐洲央行的銀行存款利率將達到 4.0%，這是自 1999 年歐元發行以來的最高水平。

聯合信貸銀行（UniCredit）的分析師認為是次加息是「不成功便成仁」的時刻。他們在一份報告中說：「如果歐洲央行不加息，它就會發出「鷹派聲音」，並試圖說服金融市場，在隨後的一次會議上可以提高利率。」他們更懷疑這是否可能，並預計今天維持利率穩定的決定將標誌著緊縮週期的結束。

本周加息的支持者可能會認為，有必要加息，因為通脹（包括剔除波動因素的基本衡量標準）仍然過高，而最近能源價格的飆升又威脅著新一輪的加速。

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記者：張瑋婷