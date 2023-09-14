2023年9月 Pandora推出最新三款Disney Pixar系列飾品 與《怪獸公司》攜手打開通往友誼之門

Pandora為Disney x Pandora系列推出以Pixar動畫《怪獸公司》為主題的最新珠寶飾品，以逼真妙趣的設計，慶祝形形式式令人放聲歡笑、充滿力量的珍貴友誼，並回味與心愛的怪獸角色同度過歡樂時光。繼早前推出深受Pixar粉絲歡迎的迪士尼Pixar《怪獸公司》毛毛串飾，今季再推出三款為一眾《怪獸公司》迷而設，包括兩顆串飾和一款吊飾，活現一眾出於關心卻以驚嚇人類為己任的怪獸造型。

▲ 迪士尼Pixar《怪獸公司》大眼仔串飾 HK$699

▲ 迪士尼Pixar《怪獸公司》毛毛串飾 HK$699

最新迪士尼Pixar《怪獸公司》大眼仔串飾綴以手繪綠色琺瑯，925銀串飾綴以透明的手繪綠色琺瑯，大眼睛鑲嵌一顆綠色人造水晶，呈現出「大眼仔」Mike 的經典招牌表情。Pixar粉絲以此串飾配搭同伴毛毛和Disney x Pandora系列的其他飾品，一同發揮更強大的歡笑力量。

▲ 迪士尼Pixar《怪獸公司》傳送門吊飾 HK$699

迪士尼Pixar《怪獸公司》傳送門吊飾綴以色彩繽紛的手繪琺瑯，活現經典角色面貌。可愛的大眼仔和毛毛靠在門邊，打開門可見細小的阿Boo，象徵開啟友誼之門 —— 不論是對怪獸還是人類，也有機會發展成為互相扶持、分享喜悦的好朋友關係，因為沒有甚麼比友誼和歡笑的力量更強大！

▲ 迪士尼Pixar《怪獸公司》標誌串飾 HK$399

迪士尼Pixar《怪獸公司》標誌串飾為一眾《怪獸公司》迷而設，大楷「M」字飾以藍色琺瑯，加上經典角色的單眼睛圖案。眼睛中間鑲嵌一顆黑色人造水晶，串飾頂部和底部鑄刻《怪獸公司》的格言：「WE SCARE BECAUSE WE CARE」，非常值得一眾Pixar迷收藏。

Pandora 高級副總裁暨創意總監A. Filippo Ficarelli和Francesco Terzo表示：「今季，大眼仔Mike加入毛毛的行列，豐富我們與迪士尼Pixar合作的飾品系列。在《怪獸公司》的故事中，大眼仔和毛毛各自與小女孩阿Boo建立了獨特感情，見證友誼隨時萌生自出乎意料的地方，並足以改變我們對世界的想像。系列最新串飾以動人方式傳遞友誼真義——我們團結合力，就能變得更堅強。」

最新迪士尼Pixar《怪獸公司》系列飾品由2023年8月10日起於全球Pandora門市與網店推出。

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關於Pandora

丹麥國際珠寶品牌Pandora是世界上最大的珠寶品牌。Pandora的珠寶採用優質的材料設計和手工製作而成，為顧客的個性珠寶造型提供了無限可能。40 多年前，Pandora由丹麥哥本哈根的一家小型珠寶店，發展成今天品牌概念店已遍布100多個國家。品牌視可持續發展為重中之重，承諾到2025年將僅使用循環再造的白銀和黃金製作珠寶，並在2030年將其整個價值鏈中的溫室氣體排放量減半。



（特約）