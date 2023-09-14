▲ 【人民幣走勢】人行據報要求大型銀行暫緩外匯頭寸平倉 緩解人民幣下行壓力

《路透》引述消息人士指，中國央行已要求部分中國大型銀行不要立即平倉市場外匯頭寸，並在一段時間內維持未平倉頭寸水平，以緩解人民幣下行壓力。消息人士稱，在人行非正式「窗口指導」下，銀行被要求在向客戶出售任何美元後，不得在銀行間外匯市場平倉，直到其即期外匯頭寸達到一定水平。

報道解釋，大多數銀行都可以在即期美元兌人民幣市場上，持有規定限額內的淨短倉或長倉外幣，今次舉動實際上意味著企業所購買美元資金後，部分資金將被銀行吸收並在賬簿上保留一段時間，從而部分減輕人民幣貶值的壓力。

消息人士稱，人行在本周稍早時間曾與數家商業銀行舉行會議，公布上述窗口指導。據報導，銀行還被告知，需要購買 5000 萬美元或更多美元的公司需要尋求央行的批准。年初至今，人民幣兌美元匯率已下跌逾5%，成為 2023 年亞洲表現最差的貨幣之一。

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編輯：李哲毅