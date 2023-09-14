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【iPhone 12輻射風波】被指控iPhone 12電磁波超標　Apple：符合全球輻射法規和標準

科技 15:52 2023/09/14

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蘋果（Apple）在發布最新iPhone 15系列後，隨即捲入另類爭議。法國輻射監管機構ANFR突然發出公告，表示iPhone 12的電磁波輻射值（SAR）超過法定水平，要求Apple即日起將此款手機下架。Apple其後回應表示，iPhone 12擁有多項國際機構認證，電磁波符合全球標準，反駁ANFR說法。

【Apple發布會2023】iPhone 15系列、新Apple Watch粉墨登場　iPhone 15最平6,899港元入手　周五晚起預售（不斷更新）

【手機大戰】華為搶閘推新機　IDC分析師：為蘋果帶來無形壓力

Apple在公告發布後，立刻表明會就ANFR的測試結果上訴，該企強調旗下產品已獲多個監管機構認證，並向法國監管機構提供了由該企和第三方實驗室提供的多份實驗結果，證明該手機符合所有電磁波輻射值標準。

路透社報道指，ANFR周二（12日）表示，經進行「特定吸收比率」（SAR）檢測，發現iPhone 12的數值超出法國法律規定標準。據悉，ANFR發現如把iPhone 12握在手中或放在長褲口袋，人體可能吸收的電磁波，實驗所得數值為每公斤5.74瓦，超出歐盟規定的每公斤4瓦。

【新iPhone登場】多款舊iPhone將被淘汰　無緣升級iOS 17

責任編輯：曾曉汶

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