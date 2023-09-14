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人行加大央票發行量　離岸流動性持續緊張

宏觀解讀 14:56 2023/09/14

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人民銀行再度出招支持人民幣匯價，宣布將在香港發行150億元人民幣6個月央票，比6月期間發行量增加100億元。市場解讀人行有意透過增加央票發行量以收緊離岸人民幣流動性，從而推高離岸人民幣利率，打擊人民幣空頭，並收緊境內外人民幣價差。與此同時，近日中國經濟數據有逐漸改善跡象，人民幣在7.27水平企穩，境內外人民幣價差收窄至接近平價。

筆者認為，人行加大央票發行量政策含義重大，此舉展示人行有意將央票發行變成離岸人民幣流動性管理工具，或成為離岸人民幣的公開市場操作，從而引導離岸人民幣利率調整人民幣匯價。同時，加大央票發行亦可補充人行的外匯政策工具箱，減低市場認為人行快將無計可施的憂慮，並以實際行動証明央行有決心維持人民幣穩定，兌現「該出手時就出手」的政策承諾。

責任編輯︰梁浩碩

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