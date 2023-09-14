拜登欲保留童年入境者暫緩遣返計劃 美法院駁回

美國聯邦政府去年頒布法規，保留奧巴馬（Barack Obama）執政年代的「童年入境者暫緩遣返」計劃（Deferred Action for Childhood Arrivals；DACA）。但德州法院周三（13日）指DACA不合法，駁回政府頒布的法規。

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DACA又名「夢想者」計劃，前總統奧巴馬2012年簽署行政命令，讓2007年6月以前，入境美國時未滿16歲的兒童得以暫緩遣返，申請者年齡需低於31歲，以及無任何犯罪紀錄。

根據政府截至今年3月底的數據，共有 578,680名移民登記DACA。

特朗普（Donald Trump）執政時期試圖廢除DACA，拜登（Joe Biden）政府去年發布一項保護和強化DACA的法規，大致維持該計劃標準，並將其納入聯邦法規。

9個由共和黨人控制的州份今年1月入稟德州法院，要求阻止這項法規。

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德州地方法院法官哈寧（Andrew Hanen）指，DACA非法及違反《行政程序法》。不過DACA計劃現有受益人可繼續申請更新身份，但不再接受新申請者。

哈寧的裁決也沒有迫使政府，向任何DACA受益人採取驅逐出境或刑事行動。

白宮發言人讓皮埃爾（Karine Jean-Pierre）發聲明表示，白宮一如既往不同意地方法院指DACA非法的結論，聯邦政府將繼續捍衛這項關鍵政策免受法律挑戰，也會繼續處理DACA受益人的續簽，國土安全部不排除繼續接受新DACA申請。

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責任編輯：鄭錦玲