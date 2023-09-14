  • 28°C
香港時間 : 2023914日 (週四) 15:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登欲保留童年入境者暫緩遣返計劃 美法院駁回

環球社會熱點 14:30 2023/09/14

分享：

分享：

美國聯邦政府去年頒布法規，保留奧巴馬（Barack Obama）執政年代的「童年入境者暫緩遣返」計劃（Deferred Action for Childhood Arrivals；DACA）。但德州法院周三（13日）指DACA不合法，駁回政府頒布的法規。

英國人今年冬天能源費或超去年 不再獲政府巨額補貼 【下一頁】

DACA又名「夢想者」計劃，前總統奧巴馬2012年簽署行政命令，讓2007年6月以前，入境美國時未滿16歲的兒童得以暫緩遣返，申請者年齡需低於31歲，以及無任何犯罪紀錄。

根據政府截至今年3月底的數據，共有 578,680名移民登記DACA。

特朗普（Donald Trump）執政時期試圖廢除DACA，拜登（Joe Biden）政府去年發布一項保護和強化DACA的法規，大致維持該計劃標準，並將其納入聯邦法規。

9個由共和黨人控制的州份今年1月入稟德州法院，要求阻止這項法規。

倫敦水廠電力故障大斷水 民眾搶購樽裝水應急 【下一頁】

德州地方法院法官哈寧（Andrew Hanen）指，DACA非法及違反《行政程序法》。不過DACA計劃現有受益人可繼續申請更新身份，但不再接受新申請者。

哈寧的裁決也沒有迫使政府，向任何DACA受益人採取驅逐出境或刑事行動。

白宮發言人讓皮埃爾（Karine Jean-Pierre）發聲明表示，白宮一如既往不同意地方法院指DACA非法的結論，聯邦政府將繼續捍衛這項關鍵政策免受法律挑戰，也會繼續處理DACA受益人的續簽，國土安全部不排除繼續接受新DACA申請。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英國伯明翰為何破產？拆解主要原因
2023/09/05
英國伯明翰為何破產？拆解主要原因
印尼吸引外資 OpenAI總裁為獲黃金簽證第一人
2023/09/05
印尼吸引外資 OpenAI總裁為獲黃金簽證第一人
印尼「黃金簽證」最低近2000萬起 吸外國投資者
2023/09/03
印尼「黃金簽證」最低近2000萬起 吸外國投資者
加拿大更新人口統計資訊 詳列非永久居留估算
2023/09/01
加拿大更新人口統計資訊 詳列非永久居留估算

你可能感興趣

英國伯明翰為何破產？拆解主要原因
22:44 2023/09/05
英國伯明翰為何破產？拆解主要原因
印尼吸引外資 OpenAI總裁為獲黃金簽證第一人
14:02 2023/09/05
印尼吸引外資 OpenAI總裁為獲黃金簽證第一人
印尼「黃金簽證」最低近2000萬起 吸外國投資者
16:12 2023/09/03
印尼「黃金簽證」最低近2000萬起 吸外國投資者
移民 美國 DACA 拜登 法官 奧巴馬

下一篇文章

英國人今年冬天能源費或超去年 不再獲政府巨額補貼
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英女學生炎夏無著冷衫返學被罰 校方指校規為日後適應職場
英女學生炎夏無著冷衫返學被罰 校方指校規為日後適應職場
金正恩抵俄正式晤普京 平壤突試射導彈（第二版）
金正恩抵俄正式晤普京 平壤突試射導彈（第二版）
英國10大「破產」高危市政府 南部佔7席（附排名）
英國10大「破產」高危市政府 南部佔7席（附排名）
西班牙女記者街頭直播 慘遭男子兩度伸狼爪非禮（有片）
西班牙女記者街頭直播 慘遭男子兩度伸狼爪非禮（有片）
法國下令停售iPhone 12 指電磁波輻射水平超標
法國下令停售iPhone 12 指電磁波輻射水平超標
【英超】Snapdragon成曼聯球衣新贊助商 傳年花近6億
【英超】Snapdragon成曼聯球衣新贊助商 傳年花近6億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款