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【一帶一路高峰論壇】許正宇：香港明年9月主辦一帶一路稅收徵管合作論壇

宏觀解讀 14:21 2023/09/14

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【一帶一路高峰論壇】許正宇：香港明年9月主辦一帶一路稅收徵管合作論壇

財經事務及庫務局局長許正宇在一帶一路高峰論壇上表示，香港明年9月將主辦第5屆一帶一路稅收徵管合作論壇，就稅務合作提供平台促進有效的對話。他稱，政府歡迎更多綠色企業或項目利用香港的金融平台，政府自2018年設立綠債計劃，至今已發行綠債共約220億美元，港交所 （00388） 去年亦成立國際碳交易市場，歡迎一帶一路沿線國家來港發債及進行碳交易，集資用作綠色項目。

副局長陳浩濂指，香港擁有具規模而廣泛的金融產品和服務，服務一帶一路經濟體發展的需要，去年在股市集資方面，香港在環球市場中排第4，債市方面，香港在安排亞洲國際債券連續第7年成為最大的中心。

陳浩濂稱，資金在香港可自由流動、港元自由兌換、有普通法系統、司法獨立、簡單而低稅的稅制、監管系統與世界大型市場連通、香港可連通內地市場、是最大的離岸人民幣中心等，都令香港成為具吸引力的地方，服務一帶一路相關的措施。

億利國際投資副董事長葉廣濤表示，香港金融基建強，有成熟股市，有強韌的監管框架，擁有很多金融專才，對中東國家很吸引，香港能為中東客戶開拓中國市場，而且香港與內地之間連接緊密，企業能受惠於人民幣國際化，香港可吸引與中國關係密切的中東企業。

葉亦提到，香港沒有增值稅，而對企業則徵收低稅，對中東企業吸引，因為在中東，稅項可能會對企業經營產生重大影響。至於如何吸引中東企業來港IPO，葉認為香港可多做市場推廣和宣傳、可與中東國家簽署更多協議，而金融發展局正夥同沙特阿拉伯財政部推動更多政府對政府的合作，都是香港吸引中東企業來港上市的特點。

ET財智Talk

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記者：胡學能

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