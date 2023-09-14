▲ 【教育股】粉筆CEO張小龍朋友圈轟基金經理不禮貌 斥對方開會按手機、補妝兼擠痘痘

多間內媒報道指，教育股粉筆 （02469） 董事長張小龍疑在朋友圈怒罵一位基金經理，認為對方不禮貌對待自己，並貼上該位基金經理卡片的圖片，迅速引起廣泛關注。

綜合內媒指，根據粉筆董事長張小龍在周三（13日）在微信朋友圈發布的貼文顯示，他此次公開叫罵的對像是一位譚姓基金經理，在其描述中，該名基金經理路演過程中坐下來沒有正眼看路演中的自己，且聊了不到五分鐘後開始一下打電話一下回信息，「而且還拿起手機背面鏡子對著照起來，對著自己補起妝擠痘痘」。

張小龍：企業和投資機構應平等坦誠

我雖然整天瘋瘋癲癲，但是從不亂吹牛也不忽悠人，無論市場好壞，我都不佔人便宜。

張小龍進一步表示，企業和投資機構之間，應該是平等坦誠、溝通交流。從張小龍朋友圈曬出的名片來看，這位譚姓基金經理指的是安信基金均衡投資部基金經理譚珏娜。

張小龍更透露，本已離開的他特地坐電梯上去罵了對方10分鐘，並揚言「不慣著她了，幫她父母教她做人」。

涉事基金經理傳回應稱：鼻炎發作

其後有內媒指，譚鈺娜周三深夜在朋友圈發文回應道，「由於這幾天我的鼻炎發作，在剛開始交流時感覺鼻腔不適，我用手機鏡頭檢查是否有鼻涕和眼淚，並用紙巾略作擦拭。沒想到因為這個無心舉動，張董事長突然離開了交流，向電梯間快步走去」。

譚鈺娜更稱，擔心張董事長可能有誤解，「我在下午4點24分，也給粉筆公司CFO冉總發去消息，說明今天鼻炎發作可能讓張董事長產生誤會了，並沒有不尊重的意思」。

張小龍6月曾諷高瓴資本張磊

張小龍並非首次在朋友圈怒罵投資者，據報他在今年6月朋友圈發文，暗諷高瓴資本張磊在股票解禁第一天「無腦狂賣」。

想起幾年一位號稱做價值投資老佬給我說，他投教育是為了做公益，是不需要退出的。我當時信了，這個大佬在解禁第一天無腦狂賣，搞的大家以為我們出什麼大事了

張小龍稱，「他應該已經賣得差不多了，我也把他拉黑了。」隨後，張小龍刪掉該朋友圈進而回應稱，自己喝了點酒，只是調侃一下張老闆，「我錯怪他了 」。

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責任編輯：李哲毅