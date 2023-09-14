  • 28°C
香港時間 : 2023914日 (週四) 15:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【教育股】粉筆CEO張小龍朋友圈轟基金經理不禮貌　斥對方開會按手機、補妝兼擠痘痘

Hot Talk 14:18 2023/09/14

分享：

分享：

【教育股】粉筆CEO張小龍朋友圈轟基金經理不禮貌　斥對方開會按手機、補妝兼擠痘痘

多間內媒報道指，教育股粉筆 （02469） 董事長張小龍疑在朋友圈怒罵一位基金經理，認為對方不禮貌對待自己，並貼上該位基金經理卡片的圖片，迅速引起廣泛關注。

綜合內媒指，根據粉筆董事長張小龍在周三（13日）在微信朋友圈發布的貼文顯示，他此次公開叫罵的對像是一位譚姓基金經理，在其描述中，該名基金經理路演過程中坐下來沒有正眼看路演中的自己，且聊了不到五分鐘後開始一下打電話一下回信息，「而且還拿起手機背面鏡子對著照起來，對著自己補起妝擠痘痘」。

張小龍：企業和投資機構應平等坦誠

我雖然整天瘋瘋癲癲，但是從不亂吹牛也不忽悠人，無論市場好壞，我都不佔人便宜。

張小龍進一步表示，企業和投資機構之間，應該是平等坦誠、溝通交流。從張小龍朋友圈曬出的名片來看，這位譚姓基金經理指的是安信基金均衡投資部基金經理譚珏娜。

張小龍更透露，本已離開的他特地坐電梯上去罵了對方10分鐘，並揚言「不慣著她了，幫她父母教她做人」。

涉事基金經理傳回應稱：鼻炎發作

其後有內媒指，譚鈺娜周三深夜在朋友圈發文回應道，「由於這幾天我的鼻炎發作，在剛開始交流時感覺鼻腔不適，我用手機鏡頭檢查是否有鼻涕和眼淚，並用紙巾略作擦拭。沒想到因為這個無心舉動，張董事長突然離開了交流，向電梯間快步走去」。

譚鈺娜更稱，擔心張董事長可能有誤解，「我在下午4點24分，也給粉筆公司CFO冉總發去消息，說明今天鼻炎發作可能讓張董事長產生誤會了，並沒有不尊重的意思」。

張小龍6月曾諷高瓴資本張磊

張小龍並非首次在朋友圈怒罵投資者，據報他在今年6月朋友圈發文，暗諷高瓴資本張磊在股票解禁第一天「無腦狂賣」。

想起幾年一位號稱做價值投資老佬給我說，他投教育是為了做公益，是不需要退出的。我當時信了，這個大佬在解禁第一天無腦狂賣，搞的大家以為我們出什麼大事了

張小龍稱，「他應該已經賣得差不多了，我也把他拉黑了。」隨後，張小龍刪掉該朋友圈進而回應稱，自己喝了點酒，只是調侃一下張老闆，「我錯怪他了 」。

ET財智Talk

相關文章：

【新股解禁】粉筆CEO張小龍朋友圈諷高瓴張磊「無腦狂賣」、必須遠離　高瓴申報減持套現6400萬元

【新股IPO】粉筆2469首掛報捷　全日升12%、一手帳面賺600元

責任編輯：李哲毅

開啟hket App，閱讀全文
港股 粉筆（02469）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【一帶一路高峰論壇】許正宇：香港明年9月主辦一帶一路稅收徵管合作論壇

下一篇文章

【餐飲股】百勝中國：目標2026年門店2萬間　未來3年每股盈利年均複合增長率達雙位數
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港天氣】天文台取消黃色暴雨警告　柴灣現水浸、石澳道坍塌擴大須封閉　教育局︰下午校照常上課（不斷更新）
【香港天氣】天文台取消黃色暴雨警告　柴灣現水浸、石澳道坍塌擴大須封閉　教育局︰下午校照常上課（不斷更新）
【虛擬資產】證監會點名警告JPEX　提出6大可疑之處
【虛擬資產】證監會點名警告JPEX　提出6大可疑之處
【美股期貨】道指期貨升74點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升74點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌13點　滙豐ADR再升2%破60關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌13點　滙豐ADR再升2%破60關（不斷更新）
【港元定存】3個月港元定存息最高6.6厘倒數 完成任務即賺800元
【港元定存】3個月港元定存息最高6.6厘倒數 完成任務即賺800元
【綠債2023】綠債入場費1萬享4.75厘保底息　銀行、證券行紛推手續費豁免、抽獎吸認購（不斷更新）
【綠債2023】綠債入場費1萬享4.75厘保底息　銀行、證券行紛推手續費豁免、抽獎吸認購（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款