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【Google炒人】Google再縮減人手　裁減招聘部門逾百名員工

科技 14:06 2023/09/14

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Google母公司Alphabet近年為了精簡人事成本，曾多次啟動大規模裁員。而近日再次傳出，Google正在裁撤逾百個招聘部門職位，並凍結招聘步伐，以維持高效營運。

【AI爭議】美國會召開AI高峰會　Elon Musk籲設「裁判」看守

【智慧城市】Google報告：逾半數本地初創　擬發展AI、ML技術

據CNBC報道指，Google招聘部門副總裁Brian Ong日前在視像會議上表示，需要大幅減少招聘組織的規模，因此近期內將再裁減招聘部門的員工，估計超過一百人受影響。他稱，考慮到未來幾季的招聘基數，以及要確保公司維持高效營運，這是正確的做法。

據悉，這批受影響員工除了可獲得遣散費，也能再回公司一周存取特定的公司線上服務，以及享有一段期間醫療保險，同時Google也會提供新職介紹服務。

Google其後也向媒體證實這項消息，並稱Google是有意義地放緩公司整體聘僱活動。

【Google發布會】Google揭盅　秋季發布會10月5日舉行

責任編輯：曾曉汶

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