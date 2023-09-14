▲ 【餐飲股】百勝中國：目標2026年門店2萬間 未來3年每股盈利年均複合增長率達雙位數

百勝中國 （09987） 於投資者日活動上表示，計劃於2026年的門店數量達到2萬間，並劍指未來3年，不計滙兌影響，系統銷售額和經營利潤實現高單位數至雙位數的年均複合增長，每股盈利實現雙位數年均複合增長，同時，集團亦計劃期內以季度派息和股份回購向股東回饋約30億美元。

至於今年指引，百勝中國預期2023年全年同店銷售額將恢復至2019年水平的90%左右。另外，集團調升全年淨新增門店目標，由之前的1,100 至1,300家提高至1,400至1,600家。而資本支出目標則維持7億至9億美元之間。

百勝中國CEO：更加注重增長 優化成本結構

百勝中國首席執行官屈翠容表示，隨著公司RGM （Resilience、Growth、Moat）戰略升級，公司將更加注重增長（Growth）。通過採用靈活的門店形式以及與加盟商的戰略合作，公司將在更多的地區拓展業務佈局。

肯德基目前已進駐全國1,900 多個城，集團表示，當前在1,100 多個尚未佈局的城鎮中，高速服務區、醫院、高校等場所蘊藏大量機會。肯德基計劃在未來三年加速開店，保持每年1,200家以上淨新增店數，其中加盟店佔比將達 15%至20%。品牌亦計劃通過跨門店管理組共享、採用可變租金、提升自動化營運和門店流程統一管理等多種成本重構，優化成本結構。

必勝客淨新增店數有望創新高

至於必勝客，百勝中國指，必勝客門店數量已突破3,000家，今年淨新增店數有望創新高，並計劃在未來三年進一步加速開店，保持每年400至500家淨新增店數。除了通過例如衛星店的門店模式拓展問店，也會拓展漢堡、咖啡等產品品類，並進一步拓展早餐、一人食等消費場景。

意大利咖啡品牌Lavazza則目標未來3至5年中實現門店數達到1,000家的目標，並計劃進一步增長零售業務，與酒店、精品餐廳、零售商等合作。

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記者：袁諾曦西安專電