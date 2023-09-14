  • 28°C
香港時間 : 2023914日 (週四) 14:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【餐飲股】百勝中國：目標2026年門店2萬間　未來3年每股盈利年均複合增長率達雙位數

股市 13:31 2023/09/14

分享：

分享：

【餐飲股】百勝中國：目標2026年門店2萬間　未來3年每股盈利年均複合增長率達雙位數

百勝中國 （09987） 於投資者日活動上表示，計劃於2026年的門店數量達到2萬間，並劍指未來3年，不計滙兌影響，系統銷售額和經營利潤實現高單位數至雙位數的年均複合增長，每股盈利實現雙位數年均複合增長，同時，集團亦計劃期內以季度派息和股份回購向股東回饋約30億美元。

至於今年指引，百勝中國預期2023年全年同店銷售額將恢復至2019年水平的90%左右。另外，集團調升全年淨新增門店目標，由之前的1,100 至1,300家提高至1,400至1,600家。而資本支出目標則維持7億至9億美元之間。

百勝中國CEO：更加注重增長 優化成本結構

百勝中國首席執行官屈翠容表示，隨著公司RGM （Resilience、Growth、Moat）戰略升級，公司將更加注重增長（Growth）。通過採用靈活的門店形式以及與加盟商的戰略合作，公司將在更多的地區拓展業務佈局。

肯德基目前已進駐全國1,900 多個城，集團表示，當前在1,100 多個尚未佈局的城鎮中，高速服務區、醫院、高校等場所蘊藏大量機會。肯德基計劃在未來三年加速開店，保持每年1,200家以上淨新增店數，其中加盟店佔比將達 15%至20%。品牌亦計劃通過跨門店管理組共享、採用可變租金、提升自動化營運和門店流程統一管理等多種成本重構，優化成本結構。

必勝客淨新增店數有望創新高

至於必勝客，百勝中國指，必勝客門店數量已突破3,000家，今年淨新增店數有望創新高，並計劃在未來三年進一步加速開店，保持每年400至500家淨新增店數。除了通過例如衛星店的門店模式拓展問店，也會拓展漢堡、咖啡等產品品類，並進一步拓展早餐、一人食等消費場景。

意大利咖啡品牌Lavazza則目標未來3至5年中實現門店數達到1,000家的目標，並計劃進一步增長零售業務，與酒店、精品餐廳、零售商等合作。

ET財智Talk

相關文章：

【業績︱餐飲股】百勝中國中期按年多賺1.7倍　同店銷售增11%

【業績｜餐飲股】百勝中國次季多賺近1.4倍　派息0.13美元　管理層：人均銷售更審慎、今季續主力提振銷售（第二版）

記者：袁諾曦西安專電

港股 百勝中國（09987） 中國市場 同店銷售 每股盈利 KFC 必勝客 百勝
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】滙豐升逾2%、ATM回穩　中海油升逾3%　恒指午後轉升百點（不斷更新）

下一篇文章

【虛擬保險】Bowtie獲2.72億港元B2輪融資　永明金融領投、日本三井物產有份參與
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【虛擬資產】證監會點名警告JPEX　提出6大可疑之處
【虛擬資產】證監會點名警告JPEX　提出6大可疑之處
【香港天氣】天文台取消黃色暴雨警告　柴灣現水浸、石澳道坍塌擴大須封閉　教育局︰下午校照常上課（不斷更新）
【香港天氣】天文台取消黃色暴雨警告　柴灣現水浸、石澳道坍塌擴大須封閉　教育局︰下午校照常上課（不斷更新）
【港元定存】3個月港元定存息最高6.6厘倒數 完成任務即賺800元
【港元定存】3個月港元定存息最高6.6厘倒數 完成任務即賺800元
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌13點　滙豐ADR再升2%破60關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌13點　滙豐ADR再升2%破60關（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升74點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升74點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【綠債2023】綠債入場費1萬享4.75厘保底息　銀行、證券行紛推手續費豁免、抽獎吸認購（不斷更新）
【綠債2023】綠債入場費1萬享4.75厘保底息　銀行、證券行紛推手續費豁免、抽獎吸認購（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款